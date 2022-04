Esik a magyar tőzsde a jogállamisági eljárás bejelentése után

Több szempontból is érdekes interjút adott a Mol lengyel szektor- és versenytársának, a PKN-nek az első embere, Daniel Obajtek a Parkietnek. Obajtek az interjúban beszélt arról, hogy milyen gyorsan sikerül leválniuk az orosz olajról, hogy már a legkevésbé optimalizált és hatékony finomítójukba sem rendelnek orosz olajat, de beszélt egy olyan, uniós szintű adó bevezetésének lehetőségéről is, amelyet az orosz olajra vetnének ki azért, hogy meglegyen a piaci egyensúly és a tisztességes verseny, egy ilyen lépés a Molt is érzékenyen érintené, a magyar olajcég ugyanis jelenleg igencsak jól jár az olcsó orosz olajjal. Az interjúban a PKN-vezér a Molt is megemlíti, arra a felvetésre, hogy nem rossz döntés-e az, hogy a Molnak adnak el benzinkutak, mert így azok sokak szerint végső soron az oroszok kezébe kerülhetnek, Obajtek kijelentette, hogy a Mol nem orosz vállalat.