Jöhetnek az újabb szankciók az oroszok ellen, feszülten figyelnek a befektetők

Portfolio 2022. április 05. 10:31

A nemzetközi tőkepiaci hangulatot továbbra is az orosz-ukrán háború eseményei mozgatják elsősorban, a legfrissebb hírek szerint az orosz csapatok célja a kijevi régióból történt kivonulás után az lesz, hogy megszállják Ukrajna keleti és déli részét. Közben az ukrán elnök a Bucsában történt események miatt újabb nyugati szankciókat sürget, illetve mielőbb tárgyalóasztalhoz ülne Vlagyimir Putyinnal. Ami az itthoni eseményeket illeti, tegnap volt az első kereskedési nap a választások után, a 2018-astól eltérően viszonylag nyugodt mederben zajlott a nap, elsősorban azok a vállalatok teljesítettek jól, amelyek működésében, támogatási és finanszírozási struktúrájában is fontos szerepet tölt be az állam. Az ázsiai tőzsdéken ma oldalazást láthatunk, Európában pedig ugyancsak iránykereséssel indult a kereskedés.