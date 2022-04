Teljesen megszüntetné az EU az orosz energiafüggőséget - Jönnek az újabb szankciók!

Mindannyian láttuk a hátborzongató képeket Bucsáról és más területekről, ahonnan az orosz csapatok nemrég kivonultak. Ezeket az atrocitásokat nem lehet és nem is fogjuk válasz nélkül hagyni

- mondta Ursula von der Leyen, az Európai Unió végrehajtó testületének vezetője.

A négy eddigi szankciós csomag keményen csapott le, és korlátozta a Kreml politikai és gazdasági lehetőségeit. Az események fényében tovább kell fokoznunk a nyomást

- mondta a Twitteren közzétett beszédében.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.We need to sustain utmost pressure at this critical point. So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr