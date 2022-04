Felhalmozásra ajánlja az Erste a Glostert

Az elemzés kiemeli, hogy az első negyedév végén 823 millió forintos nyitott rendelésállománnyal rendelkezett a Gloster, ami nem tartalmazza a Minero nyitott rendelésállományát.

A mostani rendelésállomány új rekordot jelent, és több mint kilencszerese a tavalyi első negyedév végi nyitott rendelésállománynak.

A társaság közleménye szerint a nyitott rendelések döntő része szolgáltatás vagy licenc, ezért a szektort sújtó chiphiány ellenére is képes lesz ezeket határidőre teljesíteni. A robosztus növekedés oka az IT szolgáltatások és IT biztonsági megoldások iránti növekvő kereslet és az elmúlt két évben végrehajtott hat sikeres akvizíció - emlékeztet az elemző.