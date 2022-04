Fordulat az autóiparban - Több tucat modellt dob ki a Volkswagen

Portfolio 2022. április 06. 08:21

Alapos átalakuláson megy keresztül az autóipar, ez nem újdonság, a gyártók egyre inkább a modellpalettájuk elektromosítására fókuszálnak, ráadásul a nyersanyagok ára is elszállt, és a chiphiány is nehezíti működésüket, ezek miatt pedig költségeket kell csökkenteni. Hogy ezt hogyan lehet megtenni? Például a modellpaletta szűkítésével. Erre az útra lép a Volkswagen is, amely az évtized végéig több tucat belsőégésű motoros modell gyártását fogja megszüntetni, és összességében kevesebb autót fog eladni, hogy a jövedelmezőbb, prémium kategóriás járművek gyártására koncentrálhasson.