Tovább esik az Opus és a 4iG, semmivé lett a választási rali

Úgy tűnik, hogy valóban nem volt hosszú életű a választási rali annál a néhány részvénynél, amelyek hétfőn, a 2022-es országgyűlési választásokat követő első kereskedési napon jelentősebbet emelkedtek, az Opus és a 4iG árfolyama is a pénteki záróérték alatt áll. Közben romlott a nemzetközi befektetői hangulat és megindult a jogállamisági eljárás Magyarország ellen, ami általános esést eredményezett a magyar tőzsdén.

A várakozásunk az volt a 2018-as országgyűlési választás után látott tőzsdei reakciók alapján, hogy bár megvehetik a befektetők az államhoz működésében szorosabban kapcsolódó cégek részvényeit az első napokon, de ez nem tart ki sokáig, pár nap után már ismét a fundamentális hírek és a nemzetközi hangulat a meghatározó. Így is lett, tegnap már a Magyarország ellen indított jogállamisági eljárás mozgatta a hazai tőzsdét. Megnéztük, hogy állnak ma délelőtt azok a részvények, amelyek jelentősebbet emelkedtek a választás másnapján, az eredmények ismeretében.

Opus

Hétfőn nagyot ment az Opus árfolyama, több mint 4 százalékos pluszban zárta a napot. A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő Opus az elmúlt években komoly pozíciókat épített ki az ipari termelésben, a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban, az energetikában, a turizmusban és a vagyonkezelésben, ezekben a szegmensekben több szálon is kapcsolódik a magyar államhoz.

Az Opus árfolyamának emelkedése mindössze egy napig tartott, már kedden is jelentősebbet esett a részvény, szerda délelőtt pedig még 4,7 százalékkal tartózkodik a pénteki záróár alatt az árfolyam.

A befektetők még pénteken friss impulzusokat kaphatnak, amikor a társaság közzéteszi 2021-es számait.

4iG

A hétfői kereskedési nap másik nagy nyertese a 4iG volt, szintén több mint 4 százalékos pluszban zárta a napot a részvény. A vállalatnál még mindig fontos szeletet adnak az állami bevételek és a cég nagy felhasználója volt az NKP-nak is. Emellett a 4iG tavaly augusztusban stratégiai partneri megállapodást kötött a magyar állammal, melynek értelmében az Antenna Hungária és a 4iG egyesíti távközlési érdekeltségeit, létrehozva a távközlési szuperholdingot.

A távközlési vállalatnál sem tartott sokáig a választási rali, ma 0,5 százalékkal van a pénteki záróár alatt a részvény.

CIG Pannónia

A hétfői kereskedésben az élen járó részvények között találjuk még a CIG Pannóniát, a három részvény közül ez az egyetlen, amelyik még a pénteki záróár felett tartózkodik, bár az emelkedés nagy részét ledolgozta.

Jelenleg 0,9 százalékos a plusz péntekhez képest, ez is elég ahhoz, hogy a legjobban teljesítő BUX-tag legyen a biztosítótársaság az elmúlt három napban.

A legjobb és legrosszabb teljesítményt mutató részvények

Péntekhez képest az Appeninn részvényei teljesítettek a leggyengébben, több mint 6 százalékot esett az árfolyam, de a Masterplast és az Alteo is 5 százalék feletti esést szenvedett el. A BUX legjobban teljesítő részvényei a CIG Pannónia mellett a Graphisoft Park és a Waberer’s voltak, mint a két papír erősödött az elmúlt három napban.

A blue chipek

A blue chipek közül az OTP és a Mol is közel 5 százalékos mínuszban áll a pénteki záróárhoz képest. Az OTP bevételeinek és profitjának még mindig közel felét adja a hazai operáció, ezért nagyon nem mindegy, hogy alakul a bank magyarországi működési környezete. A Molnál nagy kérdés, hogy a kormány hogyan dönt az üzemanyagok árplafonjának a kivezetéséről, illetve az Oroszország elleni európai energetikai szankciók is érintik a céget, mivel a Mol döntően Oroszországból szerzi be az olajat.

A Richter mérsékeltebb, 3,3 százalékos mínuszban áll, a cégnek egyébként exportorientált vállalatként kedvez a forint gyengülése. A Magyar Telekom defenzív papírként viselkedik, alig mozdult a részvények árfolyama a választás után és most is mindössze 0,3 százalékkal áll a pénteki záróérték alatt a részvény.