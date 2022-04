Maradhat az árstop, hozzányúlhatnak a különadókhoz - Mennyi az annyi?

Az ukrajnai háború, az elszálló energiaárak mindent felülírtak, a magyar gazdaság növekedése is jóval elmaradhat a korábban várttól, emiatt a magyar költségvetést is újra kell szabni, erről Varga Mihály pénzügyminiszter már a választások előtt beszélt. Orbán Viktor a tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy kizárható, hogy lesznek megszorítások a következő egy évben, az pedig, hogy a 2010-es időszakhoz hasonló multiadók szükségessé válnak-e, az az EU döntésétől függ és attól, hogy Brüsszel meg tudja-e akadályozni az energiaárak drámai emelkedését. Ha ez nem sikerül, akkor valamit lépni kell, mondta a miniszterelnök, de hogy az mi lesz, arról egyelőre nem hangzott el konkrétum. Sok a nyitott kérdés, például, hogy meddig és milyen formában marad a több szektort érintő ár- és kamatszabályozás, megemelik-e a különadókat, vagy hogy jönnek-e újabb adók. A befektetők mindenesetre elkezdték beárazni a hazai tőzsdei cégekkel kapcsolatban a rosszabb forgatókönyveket. Összegyűjtöttük, hogy jelenleg milyen terhekkel szembesülnek a hazai tőzsdei cégek.

Nagy esés a magyar tőzsdén

Komoly eladói nyomás alá került tegnap a magyar részvénypiac, a BUX-tagok közül a legnagyobb mértékben az OTP árfolyama esett, közel 9 százalékot.

Az esés csak részben magyarázható a nemzetközi hangulatromlással, az alábbi grafikonon is jól látszik, hogy kiemelkedő volt a magyar tőzsde esése.

A tőzsdei esés akkor erősödött, amikor Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, a magyar miniszterelnök a költségvetési kiigazítás kapcsán arról beszélt, hogy az embereket terhelő adókat nem fogják emelni, de hogy a 2010-es időszakhoz hasonló multiadók szükségessé válnak-e, az az EU döntésétől függ és attól, hogy Brüsszel meg tudja-e akadályozni az energiaárak drámai emelkedését. Ha ez nem sikerül, akkor valamit lépni kell, mondat Orbán Viktor. Vagyis a kormányfő egy külső tényezőtől tette függővé, hogy a költségvetési egyenleg fenntartása érdekében lesznek-e új különadók, vagy különadó-emelések. Egy másik kérdésre válaszolva a miniszterelnök elmondta, hogy az árkorlátozó intézkedéseknek vannak határidejei, addig mindenképpen fennmaradnak és minél nagyobb mértékben szeretné azokat fenntartani a későbbiekben is.

Az még a beszéd alapján sem egyértelmű, hogy a kormány hozzányúl-e a különadók rendszeréhez, és azzal kapcsolatban sincs konkrétum, hogy az árstop (vagy akár a kamatstop) meddig és milyen formában marad fent (ezzel kapcsolatban hazai alapkezelők is nyilatkoztak a Portfolio-nak), mindenesetre a befektetők már elkezdték beárazni a hazai tőzsdei vállalatok szempontjából negatív forgatókönyveket.

Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy milyen különadókat fizetnek a vállalatok, és milyen ár- és kamatszabályozással szembesülnek.

Pénzügyi szektor

Pénzügyi szervezetek különadója

A magyarországi pénzügyi szervezetek különadót fizetnek, a különadó alapja hitelintézetnél az adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg, pénzügyi vállalkozásnál pedig az adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból előjelhelyesen számított kamateredmény, valamint díj- és jutalékeredmény összevont összege. A különadó mértéke hitelintézetnél az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre 0,2 százalék, pénzügyi vállalkozásnál 6,5 százalék. Itt fontos változás, hogy 2022. január 1-jétől megszűnik a tőzsde, az árutőzsdei szolgáltatók, és a kockázati tőkealap-kezelők pénzügyi szervezetek különadó-kötelezettsége.

Tavaly 61,5 milliárd forint folyt be ebből az adóból a költségvetésbe, a 2022-es előirányzat 60,9 milliárd forint.

Az OTP-nél 2020-ban 19,1, 2021-ben pedig 20,7 milliárd forint volt a pénzügyi szervezetek különadója.

Pénzügyi tranzakciós illeték

Az illeték a lakossági és vállalati banki, postai tranzakciókra, többek között az átutalási és beszedési megbízásra, bankkártyás vásárlásra, csekkbeváltásra, készpénzkifizetésre, készpénzátutalásra vonatkozik. Az illetéket a szolgáltató fizeti meg, mértéke az illeték alapjának 0,3 százaléka (a készpénz kifizetésnél az illeték mértéke 0,6 százalék), de műveletenként legfeljebb 6 ezer forint.

233 milliárd forint volt tavaly a költségvetés bevétele ezen a soron, az idei előirányzat 232,5 milliárd forint.

Az OTP-nél 2020-ban 61,6 milliárd forint, 2021-ben pedig 68,8 milliárd forint szerepelt pénzügyi tranzakciós illeték soron.

Biztosítási adó

Biztosítási adókötelezettség terheli a biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosítót abban az esetben, ha a biztosítási kockázat felmerülésének helye Magyarország. Biztosítási szolgáltatás a casco, a vagyon- és baleset-biztosítás, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nyújtása, vagyis a nem-élet ági biztosítási szolgáltatásokra vonatkozik. Az adó alanya a biztosító, alapja a biztosítási díj, az adó mértéke cascónál a bruttó biztosítási díj 15 százaléka, vagyon- és baleset-biztosításnál a bruttó biztosítási díj 10 százaléka, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatásnál az adóalap 23 százaléka (2019. január 1-jével váltotta fel a korábbi baleseti adót, és most már a díj részeként fizetik a kgfb-ügyfelek), de a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta gépjárművenként legfeljebb 83 forint.

A tavalyi adóbevétel ezen a soron 104,3 milliárd forint volt, a 2022-es költségvetési előirányzat 115,4 milliárd forint.

A biztosítási adó kapcsán a BUX-tagok közül a CIG Pannónia érintett, a társaság jelenleg minimális biztosítási adót fizet, mivel a nem-élet ági biztosítási állomány legfeljebb marginális a biztosító teljes tevékenységén belül.

Kamatstop

A kormány a 2022. január 1. és június 30. közötti időszakra kamatstopot vezetett be a referenciakamatlábhoz kötött kamatozású jelzáloghitel-szerződések, és február 18-i döntésével a lakáscélú pénzügyi lízingszerződések esetében is, ezeknél a referencia kamat mértéke nem lehet magasabb a 2021. október 27-án érvényes, adott szerződésben meghatározott referencia-kamatlábnál.

A kormány tavaly év végi számításai szerint a jelzáloghitelekre vonatkozó lakossági kamatstopnak köszönhetően 30 milliárd forint maradhat a hitelfelvevőknél, vagyis ekkora lehet a bankszektor költsége, azóta azonban jelentősen emelkedtek a kamatok, így vélhetően a 30 milliárd forintot is jócskán meghaladja a bankszektor kamatstop miatti költsége. Arról, hogy mik a legfontosabb problémák a kamatstoppal, és hogyan lehetne kivezetni, itt írtunk részletesen.

Távközlési szektor

Távközlési adó

A haza távközlési vállalatok a távközlési szolgáltatások (hívások, üzenetek) után távközlési adót fizetnek. A távközlési adó mértéke híváskezdeményezésnél magánszemély-előfizető esetén percenként 2 forint, nem-magánszemély előfizető esetén percenként 3 forint, SMS- és MMS-üzenetnél magánszemélyeknél darabonként 2 forint, nem-magánszemélyeknél darabonként 3 forint. A távközlési adó maximuma hívószámonként magánszemélyeknél havonta 700 forint, nem magánszemélyeknél pedig havonta 5 000 forint.

A központi költségvetésnek ezen a soron 2021-ben 58,7 milliárd forint bevétele volt, a 2022-es előirányzat 53,3 milliárd forint.

Ennek jelentős részét a Magyar Telekom fizeti be a költségvetésbe, a vállalat az elmúlt negyedévekben jellemzően 6,5-6,8 milliárd forint különadót fizetett, 2021-ben ezen a soron összesen 26,8 milliárd forint, 2020-ban pedig 27,6 milliárd forint szerepelt.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb magyarországi vállalatfelvásárlásának keretében a 4iG megvásárolta a DIGI-t (Invitel, DIGI Infrastruktúra, i-TV), a tulajdonosváltás idén januárban zárult le. Mivel a DIGI vezetékes és mobilszolgáltatást is nyújt, ezért idén már vélhetően a 4iG is fizet majd távközlési adót.

Közműadó

A fogyasztók vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz-elvezetési, földgáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési igényeinek kiszolgálását lehetővé tevő vezetékek után fizetnek azok tulajdonosai közműadót, amelynek mértéke méterenként 125 forint. A távközlési cégek adókedvezményt kapnak, ha olyan hálózatfejlesztést hajtanak végre, amely lehetővé teszi a legalább 100 Mbps adatsebességet, ebben az esetben a használatbavételt követő öt évben az adó alapja a hálózatfejlesztéssel érintett szakasz méterben kifejezett hosszával csökkenthető.

A központi költségvetésbe 54,1 milliárd forint közműadó folyt be tavaly, az idei előirányzat 53,4 milliárd forint.

A Magyar Telekom éves szinten 7,2-7,3 milliárd forint közműadót fizet, tavaly mérsékelten, 7,3 milliárd forintra emelkedett az adó, ami az adóköteles hálózat hosszának növekedését tükrözi (főként a 2015-ös hálózati beruházásokból eredő adókedvezmények lejárta miatt), melyet ellensúlyozott a Magyar Telekom új hálózati beruházásaihoz és olyan fejlesztésekhez kapcsolódó adókedvezmények pozitív hatása, amelyek lehetővé teszik a legalább100Mbps sebességű internet-hozzáférést.

A DIGI komoly hálózati infrastruktúrával rendelkezik, ezért idén már vélhetően a 4iG is fizet majd közműadót.

Energiaszektor

Bányajáradék

Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes előfordulási helyükön állami tulajdonban vannak, a bányavállalkozó által kitermelt ásványi nyersanyag a kitermeléssel, az energetikai célra kinyert geotermikus energia a hasznosítással a bányavállalkozó tulajdonába megy át, a kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg.

Tavaly a költségvetés bevétele bányajáradékból 60,2 milliárd forint volt, a 2022-es előirányzat 38 milliárd forint.

2020-ban a Mol 30,1, 2019-ben pedig 47,6 milliárd forint bányajáradékot fizetett.

A PannErgy 2020-ban 70, 2019-ben 75,7 millió forint bányajáradékot fizetett.

Üzemanyagok hatósági ára

Tavaly november 15-én a kormány üzemanyagárstopot vezetett be, literenként 480 forintban határozta meg a normál benzin és a gázolaj legfelső kiskereskedelmi árát. Eredetileg 3 hónapra korlátozták az árakat, idén február 13-án viszont újabb 3 hónappal meghosszabbították az intézkedés hatályát, így az idén május 15-ig tart. Időközben a szabályozást több alkalommal is kiegészítették, a kormány február 28-án az üzemanyagok nagykereskedelmi árának plafonját is literenként 480 forinton rögzítette, több lépcsőben csökkentette a jövedéki adó mértékét, és több lépést tett azért, hogy mérsékelje a kisebb kutak terheit.

Az üzemanyagárplafon a magyar piacon legnagyobb mértékben a Molt sújtja, ugyanis a vállalat a megemelkedett világpiaci olajárak mellett nem csak a kiskereskedelmi tevékenységén szenved el veszteséget, hanem mivel egyedüli szereplő maradt a nagykereskedelmi piacon, ott is vesztesége keletkezik (igaz, több csatornán keresztül pozitív hatások is érik a Molt, ezekről például itt és itt írtunk korábban).

Fontos költségvetési forrás

A különböző különadók már most is fontos bevételi forrást jelentenek a költségvetésnek, ezek az adók tavaly 660 milliárd forint forrást nyújtottak, az idei előirányzat közel 630 milliárd forint.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images