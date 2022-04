Nem lett szép a zárás az USA-ban, de a Dow Jones még épphogy megúszta

A nyugat-európai tőzsdeindexek pluszban fejezték be a hetet. A londoni FTSE 100 1,56%-ot emelkedve 7669 ponton zárt. Pluszban zárt a DAX is, amely 14 283 ponton 1,5%-os pluszt könyvelhetett el. Párizsban is jó volt a hangulat, a CAC40 1,3%-ot emelkedve 6548 ponton fejezte be a hetet. A milánói FTSE MIB 1,9%-ot, a spanyol IBEX 35 1,6%-ot emelkedett ma.

Eközben vegyes a hangulat az amerikai piacokon: a Dow és az S&P 500 pluszban van, de mindkét index esetben 1% alatti emelkedésről beszélhetünk, míg a Nasdaq mínuszban van.