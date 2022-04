Egy csodálatos filmes műfaj, amely nem volt képes meghódítani a mozi nézőket, de otthonra lelhet a streaming szolgáltatóknál

Bármikor, ha egy társaságban a filmekre kerül a szó és megemlítem Richard Linklater nevét, a legtöbbször csak üres tekintetekkel találkozom. Pedig egy olyan rendezőről van szó, aki nemcsak számos díjat elnyert, de a populárisabb műfajokban is kipróbálta magát. Olyan színészekkel dolgozott együtt, mint Ben Affleck, Matthew McConaughey, Milla Jovovich, Ethan Hawke, Jack Black, John Cusack, Winona Ryder, Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Patricia Arquette, Bryan Cranston, Laurence Fishburne, némelyikükkel több alkalommal is. Mégis, a filmjei nagy része kívül maradtak a mainstream-en, és hiába dolgozik rendezőként, producerként, és forgatókönyv íróként bő 30 éve, egyetlen olyan filmje van csak, amelynek globális szinten vett bevételei meghaladták a 100 millió dollárt, vagyis jó eséllyel volt tízmilliós nagyságrendű ember, aki jegyet is vett valamelyikre. Nem tudják, hogy mit hagytak ki, különösen az egyik kedvelt filmes technikája kapcsán.

Még csak azt sem lehet mondani, hogy Linklater valamiféle nagyon elvont alkotó lenne, akinek a filmjeivel csak belvárosi művész mozik kamaratermeinek kis vásznain lehetne találkozni, és olyan nehezen emészthető művekkel támadta volna meg a nézők elméjét mint David Lynch vagy Tarr Béla. A texasi születésű filmes ugyanis

az esetek többségében kifejezetten populáris alkotásokat tett a filmvászonra, amit szinte bárki meg tud nézni, és a szereplőkkel azonosulni is tud.

Richard Linklater, Woody Harrelson, Winona Ryder és Keanu Reeves társaságában (J.Sciulli/WireImage/Getty Images)

A legsikeresebb filmje a Rocksuli címet viseli, amelynek már az alaphelyzete is a pihekönnyű amerikai vígjáték zsánerére épül: vegyél egy olyan hőst, aki eleinte csetlik és botlik, belekerül egy számára ismeretlen és nehéz helyzetbe, amiből a film végére egy kis személyiségfejlődés után kihozza a legtöbbet, megváltoztatva nem csak mások, hanem a saját életét is. Ebben az esetben ez egy kudarcokkal kísért rockzenészt takar, aki anyagi gondjai miatt kénytelen helyettesítő tanárként munkát vállalni egy általános iskolában, ahol végül a gyerekeket a szorzótábla ismétlése helyett a gitárok tépésére és éneklésre tanít.

Linklater azonban finoman szólva sem az a felületes rendezőcske, aki csak a napi betevőre hajt, és nála kísérletezőbb, innovatívabb és sok tekintetben bátrabb művész a filmes szakmában nemigen akad.

Az ő nevéhez fűződik például a Boyhood című film, amelyet nem kevesebb, mint tizenkét éven keresztül forgatott,

gyakran párhuzamosan más projektjeivel. A hosszúra nyúlt munka oka nem a szervezési hibákban, vagy a kieső finanszírozásban keresendő, hanem a cselekményben és Linklater könyörtelen tökéletességre törekvésében. Az alapötletben ugyanis egy fiú felnövésének a története szerepel, a rendező pedig a végsőkig ragaszkodott ahhoz, hogy ugyanaz a srác játssza a főszereplőt mindvégig. Nem volt más választás tehát, mint kivárni, amíg a gyermekszínész tényleg fel is nő, és vele együtt a forgatókönyv is felcseperedett.

A film hatalmas sikert aratott a kritikusok körében, részben az elkészítés körülményeinek ismeretében. A legtöbb ismert tematikus weboldal és újság 2014 legjobbjának választotta, sőt a Guardian szerint akkor ez volt a harmadik legjobb mozis alkotás az egész 21. században. Bár a Boyhood az Oscar-díj kapcsán is rengeteg jelölést kapott, az aktuális társadalmi témákra érzékeny film akadémia miatt végül csak egy kategóriában (Legjobb Női Mellékszereplő: Patricia Arquette) tudta az győzelemre váltani. Még érdekesebb, hogy a nem éppen átütő történet ellenére a siker a mozipénztáraknál is bődületes hozamot ért el. Mivel a szereplő gárda főleg amatőr színészekből állt, az elkészítés költségei is megálltak 4 millió dollárnál, ezzel szemben a nemzetközi bevételekkel együtt a kassza csilingelése végül 58 milliónál állt csak meg. Bár a produkciót a Fox stúdiója karolta fel, a jellegében független film ritkán látott sikert ért el.

Szintén Linklater nevéhez fűződik a zseniális Julie Delpy és Ethan Hawke párosának főszereplésével készült Before-trilógia is. A három film tulajdonképpen egy-egy hosszú párbeszéd egy nő és egy férfi között, amely a kapcsolatok adott szakaszaira fókuszál. Az elsőben két fiatal megismerkedik és Bécsben átbeszélgeti az éjszakát, ez alatt egymásba szeretve. A másodikban évekkel később találkoznak Párizsban, ahol az elszalasztott lehetőség okait boncolgatják, végül ismét egymásba zuhanva. A harmadikban pedig a görög tengerparton már érett házastársakként küzdenek meg egy sok éves kapcsolatot övező, gyakran felbukkanó problémákkal.

Hatalmas fordulatok, katarzis ezekben a filmekben nincs, mélyebb beszélgetések, ismerős momentumok, minden ízében életszerűség annál inkább és ettől működik a trilógia igazán jól.

Bár a három alkotás összesen nem hozott 50 millió dollárt sem a mozipénztáraknál, hála a főszereplők és a rendező kiváló kapcsolatának, az alacsonyan tartott költségek miatt itt is szép nyereség keletkezett.

Julie Delpy és Ethan Hawke a "Before Sunset" bemutatóján (Kurt Vinion/Getty Images)

Számos nagyon érdekes és eredeti filmje van még a Linklater univerzumnak, azonban a teljes életművén belül van egy olyan műfaj, amiben az egész filmvilág koronázatlan királyának számít. Ez nem más, mint a rotoszkóp-technikával készült animációs filmek kategóriája, amelynek lényege, hogy a filmet, vagy legalábbis annak egy részét először élő szereplős módszerrel leforgatják, majd az alapanyagot átrajzolják, természetesen nem egy szépen kihegyezett ceruzával, hanem erre készült szoftverek segítségével.

Az eredmény pedig legtöbbször egy elképesztően élethű, mégis a készítőknek hatalmas művészi és technikai szabadságot adó alkotás lesz. Ha ezt a megfelelő történethez alkalmazzák, akkor a közönség fejében életre szóló élményt képesek kialakítani.

A legtöbb stúdiónak és rendezőnek azonban eszébe sem jut ehhez az eszközhöz nyúlni, mert hosszú, költséges, és nehéz munka árán lehet csak a végeredményhez jutni, miközben a bevételi oldalon erősen kétséges a megtérülés. A többség számára pedig a pénzügyi eredményesség alapkövetelmény, hiszen a nagy stúdiók, a mozik és még a streaming szolgáltatók is gyorsan elássák bárki karrierjét, ha nem tud pénzben is mérhető sikereket szállítani. Az évtizedekig tartó, akár csak relatív alkotói szabadságot nem lehet kizárólag egy jól sikerült Sundance Fesztiválos vetítéssel garantálni.

Valószínűleg Linklater is csak azért tudott három rotoszkóp eljárással készült filmet elkészíteni, mert más esetekben relatív szép pénzügyi sikereket ért el, így megnyugtatva valamelyest a stúdiókat és a befektetőket. Az első két, speciális műfajba tartozó filmje veszteséges volt, együttes bevételük alig haladta meg a 10 millió dollárt, még akkor is ha egyes szubkultúrákban kultikussá vált alkotásokról is van szó. A harmadikat Linklater már eleve az azóta dominánssá vált streaming szolgáltatóknak készítette, és végül a Netflix-en kötött ki.

A bevételi rekordok hűen tükrözik azt, hogy a rotoszkóp műfaj mennyire le van maradva a többihez képest. Minden idők legnagyobb bevételű filmje a mozikat tekintve az Avatar volt, amely világszerte 2 milliárd és 845 millió zöldhasút termelt James Cameron-nak és csapatának. A legnagyobb forgalmú teljes mértékben élő szereplős mozi trónjának a tetején a szintén általa rendezett Titanic áll hajszállal több, mint 2,2 milliárd dollárral. A teljes mértékben klasszikus, “kézzel” rajzolt alkotás trónján a szó átvitt és szó szoros értelmében is az Oroszlánkirály áll, amely a bolygónkon majdnem 1 milliárdos bevételt hozott a Disney számára. Mindezekkel szemben a legsikeresebb rotoszkóp technikával készült filmnek elegendő volt a fenti számok töredéke, 32 millió dollár, hogy műfajában az élre kerüljön.

Pedig az olyan történetek, ahol a valóság találkozik egy másik dimenzióval, képzeletbeli világgal, álmokkal, bármivel ami képlékeny és egy kicsit meseszerű, ott tökéletesen képes kreatív célokat teljesíteni ez a műfaj. Arról nem is beszélve, hogy milyen

gyönyörű és végtelen lehetőségeket tart ez a hibrid képalkotási és történetmesélési technika, amely valójában sokkal több, mint a részei összessége.

Csodálatos, varázslatos és hosszú ideig nagy hatást nyújtó filmek készültek a rotoszkóp technika segítségével, legyen szó klasszikus játékfilmekről, sorozatról, videóklipről, vagy akár egészen meglepő módon dokumentumfilm is.

Már a nyolcvanas években is alkalmazták ezt a technikát, többek között az A-ha együttes Take On Me című slágerének videoklipjében is.

Az Amazon Prime-on futó Undone című sorozat például egy fiatal lány életébe és lelkébe enged bepillantást, aki majdnem életét veszti egy autóbalesetben, és ezt követően az időben kezd ugrálni. Ennek során találkozik rég elhunyt apjával, aki azt sugallja neki, hogy halála nem is olyan körülmények között történt, mint amiről a kora felnőttkorában lévő nő tud.

Ez elsőre úgy hangzik, mint valamiféle sci-fi és krimi keverék, de valójában gyorsan kiderül, hogy sokkal inkább egy pszichodrámát láthatunk,

és egyre inkább meggyőződhetünk: a főszereplő valószínűleg a skizofrénia foglya, de az is lehet, hogy már egy másik világban van.

A rotoszkóp műfaj az időnként darabokra törő valóságot és annak drasztikus változásait zseniálisan tudja érzékeltetni, fantasztikus látványvilágot elérve ezáltal. Teszi ezt anélkül, hogy mindez öncélúvá válna, hiszen a valóság és a képzelet határainak elmosódása egy valós dilemma mentén igazi egzisztenciális kérdés, ami filozófusok hadának az agytekervényeit túráztatta, gyakran egész életükön át. A kritikusok elsöprő pozitív értékelést írtak a filmről, és a célközönség is szerette, az IMDb felhasználók átlagos értékelése az igen magasnak számító 8,2.

Jelenet az Undone című sorozatból (Amazon Prime)

A Tower című dokumentumfilm készítői egy igen nehéz dilemmával találták szembe magukat, amikor az első komolyabb iskolai lövöldözés történetét szerették volna bemutatni. 1966-ban egy diák felmászott az Austini Egyetem legmagasabb tornyába, és válogatás nélkül lövöldözni kezdett a járókelőkre. Több, mint másfél óra volt, amíg a terror véget ért és sikerült őt magát is lelőni. Ez idő alatt 14 ember veszítette el az életét, és még ennél is többen sérültek meg. A film készítőinek ugyan rendelkezésére állt valamennyi archív felvétel, de ezek nem voltak elegendőek a szörnyű esemény bemutatására, ezért egy részét egész egyszerűen valósághűen leforgatták, majd rotoszkóp eljárással tették még érzékletesebbé. Ezzel a kezdeti valósághűség és hatásosság problémáját is egyszerre oldották fel.

Jelenet a Tower című dokumentumfilmből (towerdocumentary.com)

Linklater is nagyszerűen ráérzett a műfaj előnyeire, és az évek során három ilyen filmet is leforgatott (majd animált is), és még az sem szegte kedvét, hogy pénzügyi oldalon inkább a kudarc jellemezte ezeket a próbálkozásokat. Pedig a Scanner Darkly című filmjével ebből a szempontból sem bízott semmit a véletlenre. A neves sci-fi író, Philip K. Dick azonos című regényéből készült a forgatókönyv, többek között Keanu Reeves, Winona Ryder, és Robert Downey Jr. vállalta a főbb szerepeket, a produceri feladatokat pedig Steven Soderbergh és George Clooney végezte el. A 8 milliós bevétel ezek után hatalmas csalódás volt, és nem mellesleg az egyébként is nyomott elkészítési költséget sem érte el.

A történet egy olyan disztópiában játszódik, ahol egy hallucinogén drog mélyen elterjedt az emberek körében, a hatóságok pedig szélmalomharcot vívnak a terjedése ellen. A főszereplő egy olyan rendőr, akinek be kell épülnie ebbe a világba, és időnként az identitása eltitkolása érdekében olyan speciális ruházat van rajta, ami folyamatosan változtatja hangját és kinézetét, így kiléte a saját kollégái előtt is rejtve marad.

Mondani sem kell, hogy a határok könnyedén elmosódnak a drog által keltett hallucinációk és a vélt vagy valós valóság között, amire a műfaj kiváló kereteket ad.

Keanu Reeves animálva a Scanner Darkly című filmben (Warner Independent)

Linklater azonban igazi csúcsteljesítményét a Waking Life (Élet Nyomában) című filmjével érte el. Ebben egy fiú furcsa vándorlását követhetjük nyomon, ahogyan egyik helyről a másikba, egyik filozófiai mélységeket feszegető kérdésből egy másikba kerül, szinte mindenféle átmenet nélkül. Az egész lazán vagy akár egyáltalán nem összefűzött jelenetsor mélyen álomszerű, és idővel rá is jövünk: tényleg egy álomban vagyunk, ahogyan maga a főszereplő is egyre inkább rádöbben erre. Erre nagyszerűen erősít rá, hogy

az animáció szintje, jellege és minősége is folyamatosan változik, csak úgy, mint egy álomban, ahol hol élénkebb, hol elmosódottabb képek váltják egymást. Egészen zseniális, brilliáns megoldás, amely több dimenzióban végigkíséri a filmet és egy pillanatig sem hagyja, hogy unatkozzunk.

A lucid dreaming avagy tudatos álmodás egy olyan jelenség, amelynek során az alvó és álomszakaszban lévő emberben tudatosul, hogy éppen álmodik. Aki ezt megtapasztalta, rendszerint arról számol be, hogy hihetetlenül valóságos világba csöppen, ahol ráadásul gyakran maga is irányítani tudja az eseményeket, szemben a hagyományos álmokkal. A főszereplő is egy ilyen mentális állapotba kerül, ám ő képtelen felébredni, és csak sodródik, sodródik tovább, amíg rá nem jön: ő már nem alszik, hanem egy sokkal tragikusabb esemény után következő világba került, és ami vele történik az nem más: búcsú az élettől és annak legfontosabb kérdéseitől. Ez a csodálatos alkotás a legjobb filmek közé tartozik, amit valaha láttam.

Bár kasszasikert itt sem sikerült elérni, Linklater továbbra sem adta fel, hogy ezt a fantasztikus távlatokat elérni képes műfajt sikerre vigye, ezért a napokban debütált friss rotoszkóp filmjén is éveket dolgozott, de leginkább a koronavírus bezártsága alatt tudta befejezni csapatával rajta a munkát. Az Apollo 10 1/2 címe nem sikerült éppen tökéletesre, hiszen úgy hangzik, mint egy vígjáték botcsinálta folytatása, de szerencsére egészen másról van szó. Linklater ebben a filmben betekintést nyújt a gyermekkorába, amelyet Houston egyik elővárosában töltött. Itt minden az űrhajózásról szólt, hiszen itt volt a NASA egyik központja, ahonnan az Apolló program repüléseit is irányították.

A kilenc év körüli fiú részletesen elmeséli életét, hol tanul, miket játszik, kik a testvérei, milyen emberek a szülei. Ám eközben - ahogyan egy ekkora gyerektől természetes - nagyokat álmodozik is. A Holdra szállás küldetése előtti hetekben éppen arról, hogy a NASA emberei titokban őt hívják be az iskolából, hogy egy rövid kiképzés után a legközelebbi égitestre elküldjék. A valóság és az álom itt kevésbé folyik egybe, mint a fenti filmjében, de a

történetvezetés mégis csodálatosan olvad egybe a két cselekmény vonalán, és nagyon sokat mutat be a gyermeki lélek félelem és csalódás nélküli mibenlétéről.

Igazán életszerű, mégis szép mese, amibe most minden Netflix előfizető egyetlen gombnyomásra betekintést nyerhet. Ezzel egy igazi csillogó ékkövet találva a streaming szolgáltató egyébként számos gyenge és sablonos produkciója között. Remélhetőleg minél többen megteszik maguknak ezt a szívességet, és így ez a méltatlanul háttérbe szorult, csodálatos műfaj végre igazi otthonra lel a nézők szívében.

Jelenet az Apollo 10 1/2 című filmből (Netflix.com)

Címlapkép forrása: Jelenet a Waking Life című filmből (Fox Searchlight)