Melyek most a legérdekesebb európai részvények? - online előadás MA este

Portfolio 2022. április 11. 09:10

Európa az inflációs nyomás, a kamatemelési ciklus, az enegiárak és közel két hónapja a háború és hatásai miatt egyre nehezebb helyzetben van, ami a részvény árfolyamokon is érzékelteti a hatását. A komponensek között szétnézve azonban már erősen differenciált a kép, és nagyon nem mindegy, hogy mely országokban, mely szektorokban és ágazatokban, milyen részvényeket veszünk a portfóliónkba. Ezt gyakran nem is a fundamentumok, hanem a piaci hangulat és várakozások határozzák meg. Webináriumunkon során megnézünk néhány olyan egyedi részvényt, amelynek a technikai elemzés szemszögéből a legnagyobb potenciállal bírnak a következő hónapokra. Az előadás végén a felmerülő kérdésekre is igyekszünk választ adni.