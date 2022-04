Óvatos mozgások a tőzsdéken, szárazon tartják a puskaport a befektetők

Az ázsiai tőzsdék estek hétfőn és az európai piacon pedig vegyes kép látszik, miután a befektetők óvatos hangulatban várják a hét hátralévő részét. Erre a hétre több jegybanki ülés van beütemezve, köztük az EKB kamatdöntésére is sor kerül csütörtökön, valamint sorra érkeznek majd az inflációs adatok, melyek közül a amerikai infláció márciusi adat élvezi a befektetők kiemelt figyelmét. Ha ez nem lenne elég, a héten elindul az első negyedéves gyorsjelentési szezon az USA-ban, ahol szokás szerint most is a nagybankok fognak elsőként beszámolni a legfrissebb számaikról - vagyis bőven lesz mire figyelni a héten.