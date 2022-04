Régen volt annyi izgalom a Magyar Telekomnál, mint ma

Közgyűlést tart ma a Magyar Telekom, ami az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem a világ legizgalmasabb eseménye, de a mai különbözik a korábbiaktól: a vállalat egyik legmeghatározóbb kisebbségi tulajdonosa, a HOLD Alapkezelő többek között arra szeretné rávenni a cég vezetését, hogy az igazgatóság javaslatában szereplőnél fizessen több osztalékot, tegyen le az asztalra új osztalékpolitikát, új javadalmazási politikát, de új igazgatósági tagot is javasol az alapkezelő. A Portfolio a közgyűlésről élőben tudósít.

Az osztalék a tét

A Magyar Telekom részvényeit a befektetők elsősorban osztalékpapírnak tartják, a távközlési vállalat azonban több piaci szereplő szerint is a lehetőségeihez, a megtermelt cash flow-hoz képest, jóval kevesebb osztalékot fizet ki, emiatt pedig a Telekom-részvények árfolyama évek óta nyomás alatt van, ráadásul évek óta nem rendelkezik a vállalat osztalékpolitikával, ami alapján a részvényesek tervezhetnének.

2019 márciusában a Portfolio-n megjelent cikkben Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója írt arról, hogy hiába a folyamatosan javuló eredményesség és csökkenő eladósodottság, a Deutsche Telekom a megelőző három évben 60 százalékos tulajdonosként elvitte Magyar Telekom cash flow-jának 87 százalékát. A 27 forintos osztalék egyértelmű üzenet a kisebbségi részvényeseknek, ne számítsanak arra, hogy a javuló teljesítményből arányosan részesedhetnek, miközben az Magyar Telekomnak már nincs is nyilvánosan elérhető osztalékpolitikája, amivel tervezni lehetne.

Az azt követő időszakban a koronavírus-járvány minden mást felülírt, azonban idén január közepén a Magyar Telekom egyik legmeghatározóbb kisebbségi tulajdonosa, a HOLD Alapkezelő elérkezettnek látta az időt arra, hogy az erős cash flow-val rendelkező Magyar Telekom menedzsmentjét rábírja arra, hogy dolgozzon ki és tegyen közzé átfogó osztalékpolitikát, és fizessen a korábbi években látottnál magasabb osztalékot.

Magyarországon ritka és szokatlan módon, az alapkezelő aktivista befektetőként nyilvános levelet tett közzé a Portfolio-n,

amiben arra kéri a Magyar Telekom igazgatóságát, hogy dolgozzon ki egy új középtávú osztalékpolitikát, amely a tulajdonosi kifizetéseket (osztalék és részvény-visszavásárlás) egyrészt a társaság középtávú készpénztermeléséhez, másrészt a társaság aktuális eladósodottságához köti a megcélzott eladósodottágához képest. A levélben konkrét paramétereket is javasolnak a tulajdonosi kifizetéshez, ez itt olvasható.

Mondhatjuk, hogy a levélnek volt impaktja, azon túl, hogy jóval átlagon felüli volt a Portfolio-n megjelent cikk olvasottsága, és a Portfolio fórumában is megmozgatta a befektetőket, a levelet a HOLD Alapkezelő a Magyar Telekom menedzsmentjéhez is eljuttatta, amely reagált is.

A február közepén megjelent gyorsjelentésben a Telekom vezetése arról írt, hogy a cégvezetés a 2022-2024 időszakra vonatkozó új részvényesi javadalmazási politika elfogadásáról döntött.

A Magyar Telekom igazgatósága a tavalyi kifizetési modellhez hasonlóan újra osztalékfizetés és saját részvény visszavásárlás kombinációját javasolja a közgyűlésnek, de míg tavaly a 2019-es üzleti év után 15,3 milliárd forint osztalékot fizetett és 10,2 milliárd forint értékben vásárolt vissza saját részvényt, idén a 2020-as üzleti év után összesen 15 milliárd forint osztalékot fizethet a Telekom, és maximum 14,6 milliárd forint értékű részvényvisszavásárlási program elindítását tűzte ki célul, ami összesen maximálisan 29,6 milliárd forint részvényesi javadalmazást fog várhatóan eredményezni,

vagyis a részvényesi javadalmazás (osztalék+részvényvisszavásárlás) 25,5-ről 16 százalékkal 29,6 milliárd forintra emelkedhet.

A Telekom igazgatósága a 2022-2024 időszakra vonatkozó új részvényesi javadalmazási politika elfogadásáról döntött, mely az osztalékkifizetést és részvényvisszavásárlásokat magába foglaló éves részvényesi javadalmazás növekedését vetíti elő, a társaság pénzügyi eredmények növekedésével összhangban. Az éves részvényesi javadalmazás teljes mértéke várhatóan a társaság megelőző pénzügyi évében elért “a társaság részvényeseire jutó eredmény módosított értékének, azaz a módosított nettó eredménynek 60-80 százaléka közötti érték lesz.

Első ránézésre tehát – vélhetően a HOLD Alapkezelő aktivitásának köszönhetően – történt előrelépés, az alapkezelő azonban nem volt elégedett az eredménnyel, ezért részvényesi jogaival élve a HOLD Alapkezelő is nyújtott be előterjesztéseket a mai közgyűlésre:

Miközben a Magyar Telekom 15 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja, valamint 14,6 milliárd forintos részvény visszavásárlást, az alapkezelő 25 milliárd forintos osztalék és 14,6 milliárd forintos részvény visszavásárlást javasol.

Új igazgatósági tagot is javasol a HOLD Alapkezelő a részvényesi előterjesztésében: indítványozza Frank Odzuk visszahívását és helyére Szendrői Gábor igazgatósági tagként való megválasztását 3 éves időtartamra.

Külön részvényesi előterjesztésében új javadalmazási politika kialakítását javasolja a HOLD. Javaslatuk szerint az igazgatóság 120 napon belül dolgozzon ki és terjesszen a közgyűlés elé jóváhagyásra olyan új javadalmazási politikát, melyben az ügyvezetés közép- és hosszútávú ösztönzését a Deutsche Telekom részvények árának alakulása helyett a Magyar Telekom részvényár alakulásától teszi függővé.

A HOLD Alapkezelő előterjesztésében kéri, hogy az igazgatóság számoljon be arról, hogy az általuk tett osztalékpolitikai javaslatot milyen szempontok szerint mérlegelte, arról az igazgatóság tagjai személy szerint hogyan vélekedtek és miként szavaztak. Kérik, hogy az igazgatóság számoljon be arról, hogy miért értékteremtő a részvényesek számára olyan osztalékpolitika, amely a következő években visszafizeti a meglévő valós pénzügyi adósság jelentős részét, miközben a régiós szektortársakhoz képest most is megnyugtató a társaság pénzügyi helyzete. Kérik továbbá, hogy az igazgatóság számoljon be arról is, hogy miként szolgálja az igazgatóság a társaság érdekeit azzal, hogy megtagadja a megcélzott adósságszint kitűzését: a) amelyet egyébként az anyacég Deutsche Telekom is megtesz magára nézve, és b) amely a befektetők széles köre számára egyértelműen növelné a kiszámíthatóságot, áll az alapkezelő előterjesztésében.

Külön napirendi pontban szólítja fel a HOLD Alapkezelő a Telekomot, hogy a társaság igazgatósága dolgozzon ki új osztalékpolitikát, amely az osztalékfizetésnél figyelembe veszi a társaság optimális eladósodottsági szintjét.

Címlapkép: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images