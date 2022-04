Erőre kaptak az amerikai részvényindexek?

Részben a hosszú hétvége miatt relatíve alacsony volt ma a forgalom a magyar tőzsdén, azonban a BUX így is jelentős pluszban tudta zárni a mai napot, ezzel felülteljesítő volt az európai porondon, ahol összességében felemás volt ma a kép. Az emelkedés elsősorban az OTP és a Mol jó teljesítményének volt köszönhető, a Molnál részben az olajár emelkedése segített, illetve a 2800 forintos szint fölé való kitörés is meghozta a vevőket, az OTP pedig ma tartott közgyűlést, amely ugyan nagy izgalmakat nem hozott, de Csányi Sándor többek között a bankcsoport kilátásairól, az ukrajnai háború hatásairól, és a különadók lehetőségéről is beszélt, tehát a befektetők egy pontosabb képet kaptak a bank jelenlegi helyzetéről.