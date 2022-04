Csúnya lett a vége az amerikai tőzsdéken

Az USA-ban is közeleg a kereskedési idő vége, és a kép továbbra is vegyes a tengerentúli tőzsdéken, a Dow 0,3 százalékos pluszban van, míg az S&P 500 0,5 százalékot esett, a Nasdaq pedig továbbra is alulteljesítő a maga 1,4 százalékos gyengülésével. A Nasdaq alulteljesítése elsősorban annak tudható be, hogy 10 éves állampapír hozama ismét emelkedik, 2,83 százalékra a szerdai 2,7 százalékos zárószintről. Ha a jelenlegi szinten zárna, az a járványidőszaki csúcsot jelentene. A magasabb kötvényhozamok miatt a jövőbeni nyereségek kevésbé értékesek, ha jelenértékre diszkontáljuk őket és sok gyorsan növekvő technológiai vállalatot úgy értékelnek az elemzői modellekben, hogy a nyereségük jelentős részét sok évvel később fogják kitermelni.