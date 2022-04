Elon Musk felvásárolná és kivezetheti a tőzsdéről a Twittert

Elon Musk felajánlotta a Twitter részvényenként 54,2 dolláron felvásárlását, mondván, hogy a közösségi médiavállalatot magáncéggé kell alakítani, mert a milliárdos szerint jelenleg a platform nem biztosítja megfelelően a szólásszabadságot.

Azért fektettem be a Twitterbe, mert hiszek a benne rejlő lehetőségben, hogy világszerte a szólásszabadság platformja lehet, és úgy vélem, hogy a szólásszabadság a működő demokrácia társadalmi szükségszerűsége

- írta Musk a Twitter elnökének, Bret Taylornak küldött levelében.

Musk szerint a közösségi médiavállalatnak azért kell magánkézbe kerülnie, mert jelenlegi állapotában "sem virágoztatni, sem szolgálni" nem tudja a szólásszabadságot.

Ennek eredményeképpen felajánlom, hogy megvásárolom a Twitter 100 százalékát részvényenként 54,20 dollárért készpénzben, ami 54 százalékos prémiumot jelent a Twitterbe való befektetésem előtti naphoz képest, és 38 százalékos prémiumot a befektetésem nyilvános bejelentése előtti naphoz képest

- áll a bejelentésben.

Musk ajánlata a Twittert mintegy 43 milliárd dollárra értékeli.

Ez a legjobb és az utolsó ajánlatom, és ha nem fogadják el, újra kell gondolnom a részvényesi pozíciómat - írta Musk.

A Twitter részvényei 12 százalékot ugrottak a nyitás előtti kereskedésben, miután szerdán 45,9 dolláron zártak.

Musk először a hónap elején fedte fel 9,2 százalékos részesedését a közösségi médiaóriásban, aminek hatására a részvényárfolyam 27 százalékot emelkedett. A vállalat később bejelentette, hogy Musk csatlakozna az igazgatótanácsához, de végül visszavonta ezeket a terveket.

Musk korábban nyilvánosan kritizálta a közösségi médiaóriást, és a múlt hónapban a Twitteren közvélemény-kutatást végzett arról, hogy a vállalat betartja-e a szólásszabadság elveit. Azt is elmondta, hogy egy új közösségi médiaplatform építését fontolgatja.

A Twitter árfolyama jelenleg, a hivatalos kereskedési idő előtti, pre-market időszakban 49,04 dolláron áll, ami még mindig jelentős, 10,5% feletti diszkontot jelent a Musk által tett felvásárlási ajánlathoz képest. Ez elvileg egy ún. merger arbitrage lehetőségét villantja fel, amelynek lényege, hogy az ezzel foglalkozó hedge fund-ok és spekulánsok a felvásárlás sikerességére számítva fokozatosan vásárolhatnak a részvényből, ezzel viszonylag rövid idő alatt bezárva a két árfolyam közötti rést. A stratégia egyik nagy művelője John Paulson volt, aki később a jelzálogpiac összeomlása révén a világ leggazdagabb emberei közé emelkedett, legalábbis egy ideig. A hozzá hasonló spekulánsok komoly felhajtóerőt jelenthetnek a következő időszakban.



Bár Musk azt nyilatkozta, hogy ennél nem hajlandó magasabb árat adni a vállalatért, és az értékeltségi mutatók valóban magasnak tekinthetőek, a közösségi platform egyfajta eszmei értéke a mostani többszöröse is lehet, hiszen ez az oldal, ahol a legtöbb vállalat, kormányzat és egyéb szervezet a leghamarabb kommunikál, de még a magánszemélyek szerepe sem elhanyagolható, főként az Egyesült Államokban. Ezért egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy a közeljövőben nem érkezik egy magasabb ellenajánlat és a szavát azért nem mindig betartó Musk sem lesz hajlandó belemenni egy felvásárlási háborúba. Mivel a közkézhányad a Twitter részvényei esetén nagyon magas, és az intézmények súlya is tekintélyes, erre mozgástér van bőven. Természetesen az ajánlat meghiúsulása esetén komoly esés is bekövetkezhet, de erre most kisebb az esély, mivel Musk szándékai ezúttal komolynak és küldetéstudatból eredőnek tekinthetőek, a részvényesek többsége pedig minden bizonnyal rugalmasak lesz az egyébként hosszú ideje csalódást keltő árfolyam alakulás után.

(CNBC)

Címlapkép: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images