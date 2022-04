Látványos ábrákon a klímaharc: még nem késő cselekedni

Nem állunk ugyan jól a klímavédelem területén, de még nem késő cselekedni, sok intézkedés pedig egy sor más olyan lényeges fenntarthatósági cél eléréséhez is hozzájárul, mint az éhezés és szegénység felszámolása, a minőségi oktatási rendszer, a nemi egyenlőség vagy a béke biztosítása - olvasható ki az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) legutóbbi jelentéséből.

Amint arról a Portfolio is beszámolt, lesújtó képet festett a klímaváltozás állapotáról az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) III. munkacsoportjának összefoglalója. E szerint az eddigi intézkedések ellenére a legtöbb területen további sürgős lépések kellenek az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásához azért, hogy elkerüljük a katasztrofális mértékű klímaváltozást. Ez gyakorlatilag igazolja a korábbi tudományos értékeléseket, de a jelentés sok érdekes új részletet is tartalmaz, amelyek közül az anyag grafikonjai segítségével mutatunk be néhányat.

A mostani, közel 3000 oldalas jelentés fő megállapítása az, hogy ugyan a globális átlaghőmérséklet emelkedésének mértéke (az 1850-1900-as időszakhoz képest) valószínűleg meghaladja majd a 1,5 Celsius-fokot a 21. században - mely határértéket az ENSZ-tagállamok 2015-ös Párizsi Klímaegyezménye rögzíti fő célként -, de némi esély még mindig van ennek elkerülésére.

Ehhez azonban az üvegházhatású (ÜHG) gázok kibocsátásának 2025 előtt tartós és meredek csökkenésbe kell váltania, 2030-ig pedig 43%-kal kell mérséklődnie az 2019-es szinthez képest, amit 2050-ig 84%-ra kell fokozni. A Párizsi Klímaegyezmény másodlagos céljának eléréshez, vagyis a felmelegedés 2 fok alatt tartásához 2030-ig 27%-kal kellene visszavágni az emissziót, 2050-ig pedig 63%-kal - derül ki a jelentésből.

Mindezt azt követően kellene teljesíteni, hogy az előző évtizedben tovább emelkedett az emberi eredetű ÜHG-kibocsátás és a légköri szén-dioxid-koncentráció. Pozitívum viszont, hogy a növekedés valamelyest lassult a 2000-es évekhez képest. A teljes kibocsátáson belül az energiatermelésből és -felhasználásból eredő szén-dioxid mellett nagy tételt tesz ki a földhasználatból származó CO2, a metán, a dinitrogén-oxid, valamint a fluortartalmú gázok emissziója is. A jelentésből származó alábbi ábrán nem szereplő 2020-ban ugyan minimálisan csökkent a kibocsátás a koronavírus-válság miatt, de 2021-ben új rekordra emelkedett.

Az emisszió csaknem minden régióban emelkedett 1990 óta, de a kibocsátás aktuális és kumulatív, 1850-től számított szintjét tekintve egyaránt egyenlőtlenül oszlik meg. Az összesített kibocsátás szempontjából még mindig Észak-Amerika és Európa vezet, de Kelet-Ázsia, azon belül elsősorban Kína gazdasági növekedése miatt az aktuális kibocsátás már jó ideje itt a legmagasabb. Az egy főre eső kibocsátás Észak-Amerikában messze a legnagyobb, több mint kétszerese Európáénak, amely már alacsonyabb, mint a dél-amerikai és karibi régió vonatkozó adata, a nagyobb gazdasági fejlettség mellett is.

A jelentés a hagyományoknak megfelelően több forgatókönyv formájában mutatja be a kibocsátás és felmelegedés jövőbeli lehetséges alakulását. A C1 forgatókönyv a lehető legkedvezőbb eshetőséget mutatja be (legfeljebb 1,5 fokos felmelegedés), míg a C8 szcenárió a vizsgált eshetőségek közül a legnagyobb, 4 fokot meghaladó felmelegedést vetít előre. A jelentés elkészítésének idején, 2020 végén ismert klímapolitikai intézkedések alapján a globális átlaghőmérséklet az évszázad végéig összességében 3,2 fokkal emelkedik a bázishoz képest (2,2-3,5 fok), amit a C5-C7-es jelű forgatókönyvek jeleznek.

A felmelegedés mértéke akkor lehet nagyobb mint 4 fok, ha a jelenlegi technológiai és klímapolitikai trendekben kedvezőtlen fordulat állna be, de a jelentés azt sem zárja ki teljesen, hogy ez a 2020 végén ismert intézkedések fenntartása, illetve folytatása esetén is bekövetkezik, ha a klímaérzékenység nagyobb a központi becsléseknél. A fentiekből következően a jelentés készítői még nem számoltak az ENSZ 2021 novemberi klímacsúcsán tett vállalásokkal, amelyek - teljesülésük esetén - érdemben javíthatják a kibocsátáscsökkentés kilátásait. A felmelegedés jelenleg már meghaladja az 1 Celsius-fokot.

A 1,5 fokos cél teljesítéséhez 2050-re el kellene érni a klímasemlegesség vagy karbonsemlegesség állapotát, amikor is a megmaradt ÜHG-kibocsátást már a természetes karbonnyelők (elsősorban az óceánok, erdők), és a légköri CO2 kivonására képes negatív emissziós technológiák képesek lennének ellensúlyozni. Ehhez a nettó nulla kibocsátási állapothoz több úton is el lehet jutni, de mindegyiknek mélyreható, gyors és tartós emissziócsökkentéssel kell járnia a szállítás-közlekedési, ingatlan-, agrár-, ipari, illetve energiaszektorban.

A mostani évtizedet tekintve a legnagyobb kibocsátáscsökkentési potenciál a napenergia alkalmazásában rejlik, de a szélenergia, az erdőirtások megállítása, az erdősítések, az agrárium szénmegkötő képességének növelése és az elektrifikáció is több milliárd tonnával mérsékelhetné az üveházhatású gázok emisszióját. A jelentés szerint a napjainkban éles vitákkal övezett nukleáris energia, valamint a bioüzemanyagok felhasználásának növelése is nagymértékben hozzá tud járulni a kibocsátás csökkentéséhez.

A jövőt tekintve reménykeltő, hogy az olyan tisztaenergia-technológiák, mint a fotovoltaikus és koncentrált napenergia, a szélenergia, valamint az elektromos járművek akkumulátorainak egységnyi költsége jelentősen mérséklődött az ezredforduló óta, piaci részarányuk pedig többnyire exponenciális növekedést mutat. Mindez természetesen nem teszi zárójelbe a fő megállapítást, miszerint a klímavédelmi erőfeszítések fokozása részeként ezeken a területeken is további előrelépésre van szükség.

A jelentés egyik legérdekesebb része azt mutatja be, hogy a keresleti oldali lehetséges változások milyen kibocsátáscsökkentési potenciállal rendelkeznek. E szerint kiemelkedően nagy mértékben, 2050-ig akár több milliárd tonnával is mérsékelhetné a globális emissziót a fenntartható, egészséges étrendre való széles körű átállás. A távmunka, a közösségi közlekedés, a kerékpárral és sétálva történő közlekedés arányának növelése, a városi zöldítés (például a lapostetők növényekkel való beültetése), a hatékonyabb energia- és nyersanyag-felhasználás, így például a hosszabb élettartamú, javítható termékek felé való elmozdulás és az újrahasznosítás szintén nagy lehetőségeket tartogat e szempontból. Mindez jelentős és széles körű életmód- és viselkedésbeli változásokat feltételez, melyek ma még sok esetben csak kezdetleges stádiumban tartanak.

A jelentés egyik újdonsága, hogy vizsgálja a klímavédelmi lehetőségek más fenntarthatósági célokra való várható hatását is. Ilyen egyéb fenntarthatósági cél például a szegénység és éhezés felszámolása, a minőségi oktatáshoz és tiszta vízhez való hozzáférés biztosítása, a nemi egyenlőség vagy éppen a béke és igazságosság elérése. Az összefüggés a jelentés szerint többnyire pozitív: például a napenergia terjedése hozzájárul a szegénység csökkentéséhez, az egészség, jólét és gazdaság növekedéséhez, az ipar, innováció és infrastruktúra fejlődéséhez, vagy éppen a fenntartható városok és közösségek kialakulásához is.

További példa: a városi energiarendszerek villamosítása vagy a biciklire, elektromos kerékpárra, tömegközlekedésre és a nem motorizált szállítás-közlekedés egyéb formáira való átállás a nemi egyenlőség eléréshez is közelebb visz a jelentés szerint. Az élelmiszerveszteség és -pazarlás mérséklése, továbbá sok, városi környezetben végrehajtható klímavédelmi intézkedés pedig egyebek mellett a béke és társadalmi igazságosság célját is szolgálja.

Bizonyos célok szempontjából az összefüggés pozitív és "kompromisszumos" hatásokat is magába foglal. A napenergiánál maradva, ilyen az éhezés felszámolása, a tiszta víz biztosítása, a felelős fogyasztás és termelés, valamint a szárazföldi élővilág fenntarthatósági célja. Végül, akad néhány olyan összefüggés is, amelyek nagy eséllyel csak kompormisszumok árán hangolhatók össze más fenntarthatósági célokkal. A napenergia esetében a jelentés nem jelöl meg ilyet, de például a nukleáris energia vagy az ökoszisztéma helyreállítása/erdősítés vonatkozásában igen; előbbi esetében a vízvédelem, utóbbiéban pedig a gazdasági növekedés ilyen terület.

Az IPCC jelentése klímaváltozás témában a világon a legtekintélyesebb, megkérdőjelezhetetlen hitelességű tudományos jelentésnek számít, miután az ENSZ tagországok gyakorlatilag mindegyike részt vesz a készítésében, illetve elfogadásában. A jelentés 1990 óta íródó történetében a mostani a hatodik, de pontosabb jelentésciklusokként hivatkozni ezekre, mivel az IPCC három munkacsoportja különböző aspektusból megközelítve a témát három önálló jelentést ad ki egy-egy cikluson belül, amelyek együttesen adnak átfogó képet az aktuális helyzetről. A jelenlegi hatodik ciklus első elemeként 2021 augusztusában jött ki az első munkacsoport éghajlati rendszer állapotát értékelő jelentése, ezt követte 2022 februárjában a második munkacsoport jelentése a hatások, adaptáció, sérülékenység témában, majd a harmadik munkacsoport a klímaváltozás mérséklésére fókuszáló, április 4-i jelentése zárta a jelenlegi jelentési ciklust.

A képek forrása: IPCC, címlapkép: Getty Images