Új rekord született: világuralomra tör a magyar startup

Magyar startup még soha nem jutott hozzá akkora befektetéshez, mint az online csalásmegelőző Seon. A cég a másodikkörös forrásbevonás alkalmával 94 millió dollár, azaz 32,5 milliárd forint tőkére tett szert a Twitter, az Uber, a UIpath és a Snapchat mögött álló befektetőcég jóvoltából - írja a Forbes.

Új magyar rekord

A cég sorozatban dönti rekordokat: majdnem egy évvel ezelőtt zajlott le a Series A finanszírozási kör, amely során a startup 10 millió dollár euró tőkét vont be. Az új kört egy olyan befektető-sztár, az Institutional Venture Partners vezeti, amely korábban több amerikai techcég finanszírozásába is beszállt, és összesen 131 IPO-val, vagyis tőzsdei bevezetéssel büszkélkedhet. A körben az IVP mellett rész vett még a Creandum (Spotify, Bolt), és a magyar Portfolion (Starschema, Tresorit, Banzai Cloud) is, továbbá számos üzleti angyal köztük a Coinbase és a Slack igazgatói is.

A magyar piacon még nem volt példa a Seon befektetési köréhez hasonlóra. A tőkeméret alapján a Ustream állt hozzá a legközelebb 2010-ben 75 millió dollárral szintén a Series B-ben. A Scipher Medicine 110 millió dollárhoz jutott hozzá, de a Seonhoz képest, amely mindössze 5 év után szerezte meg az impozáns összeget, csak egy sokkal későbbi stádiumban, 8 év után tudta ezt megtenni.

A felek úgy egyeztek meg, hogy nem közölnek cégértékelést és pontos tulajdonrészeket sem.

Kik ők?

A SEON Technologies Kft-t két fiatal magyar alapító indította el 2017-ben, nem sokkal azután, hogy többedmagukkal együtt megnyerték az első fintechlab versenyt Magyarországon. Kádár Tamás és Jendruszák Bence először egy kriptoeszköz váltó oldalt szerettek volna indítani, de komoly problémákba ütköztek, amikor a befizetések során rengeteg online kártyás visszaéléssel szembesültek. Ezt kiküszöbölendő kezdtek el fejleszteni egy mesterséges intelligenciára alapuló eszközt, amely segítségével a rosszindulatú tranzakció kezdeményezések kiszűrhetőek. Erre számos légitársaság és egyéb rengeteg online tranzakciót lebonyolító vállalat csapott le, biztosítva a társaságnak a gyors növekedést, valamint az állandó kopogtatást a cég bejáratán a befektetők részéről.

Szélsebes növekedés és merész ambíciók

A cég hatalmasat nőtt az elmúlt egy évben: csak tavaly 140 új embert vettek fel, megháromszorozták a bevételeiket és számos világhírű ügyfelet is szereztek, köztük a Revolutot, a Nubankot, a Patreont és az Afterpayt. Ezen kívül a londoni és a budapesti irodájuk mellé, igaz még csak alacsony létszámmal, de megnyitották a jakartai és az austini központjaikat is.

A cég szerint a siker az ingyenesen kipróbálható termékdemónak és a transzparens árazásnak, vagyis annak köszönhető, hogy megszabadultak a rejtett költségektől. A Seon növekedésének fő hajtóereje a cég vezetői szerint egyelőre a termékfejlesztés, a céljuk pedig, hogy 5 éven belül piacvezetővé váljanak.