Újabb rekord árbevétel az AKKO leányvállalatánál, a NEO Property Servicesnél

Tovább növelte árbevételét és nyereségét az AKKO Invest tulajdonában álló NEO Property Services Zrt. 2021-ben. A magyar ingatlanüzemeltetői és szolgáltatói piacon meghatározó vállalat a tavalyi év után 1,5 milliárd forintos osztalékot fizet, mely teljes egészében az AKKO Invest csoporthoz kerül. A NEO az idei évben további növekedést tervez, melyet generálkivitelezési üzletágának bővítése is támogat.

Újabb rekordévről számolt be a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AKKO Invest leányvállalata, a NEO Property Services. A magyar ingatlanüzemeltetői és szolgáltatói piac meghatározó vállalatának éves rendes közgyűlésén elfogadták a 2021-es évről szóló beszámolót, mely szerint a társaság 8 százalékkal, 25,4 milliárd forintra növelte árbevételét, miközben adózás előtti eredménye ennél is nagyobb mértékben, 9 százalékkal 1,86 milliárd forintra nőtt. A NEO tavalyi eredményéből 1,5 milliárd forint osztalékot fizet az AKKO Invest csoportnak.

Prutkay Zoltán, az AKKO Invest elnöke elmondta: a NEO 2021-es bővülése azt mutatja, hogy az AKKO kedvező akvizíciót hajtott végre és zárt le tavaly februárban, a szolgáltató által fizetett, emelkedő osztalék a részvényesi értéket növeli. Az AKKO befektetései hozamának, illetve a rendelkezésre álló szabad forrásainak befektetését tervezi, ezzel kapcsolatban vizsgálja az újabb beruházási, felvásárlási lehetőségeket. Az AKKO továbbra is támogatja a NEO menedzsmentjét és növekedési stratégiáját, melynek megvalósításához stabil tőkepiaci, valamint tulajdonosi háttere is biztos alapot jelent.

Vágó László, a NEO Property Services vezérigazgatója az eredmények kapcsán elmondta, hogy a vállalat az elmúlt 6 évben stabil emelkedő pályán mozgott, árbevételét és eredményét is dinamikusan növelni tudta. Az elmúlt 6 évben adózás előtti eredményét megduplázta. Kiemelte, hogy ez a bővülés folyamatosan változó, a munkaerőpiaci kihívások által diktált külső környezetben történt, amit 2020-21-ben a koronavírus járvány is terhelt. A társaság 2022-ben további növekedést tervez, melyet a bővülő üzemeltetési szolgáltatás mellett a generálkivitelezés és a társasházkezelési tevékenység is erőteljesen támogat. A társaság folyamatosan figyelemmel kíséri az iparágban zajló digitalizációs folyamatokat és egyre több prop-tech megoldást kínál ügyfelei számára.

Giller Tamás, a NEO Property Services gazdasági vezérigazgató-helyettese a 2021-es eredmény kapcsán hozzátette, hogy az adózás előtti eredmény 9 százalékos növekedése abból a szempontból is kiváló, hogy a tényadatok jócskán meghaladták a 2021-es év ambiciózus üzleti tervszámait is. A NEO biztos tulajdonosi háttérrel, külső finanszírozás nélkül, pozitív cash-flowal működik, amely rendkívül erős alapot teremt arra, hogy már ne csak az üzemeltetés, hanem a generálkivitelezés terén is Magyarország meghatározó szereplője legyen.

Az Akko Invest árfolyama idén 26,7 százalékot esett.

