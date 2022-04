Kulcsszereplője lehet a biogáz a nagy energiafüggetlenségi terveknek

Az orosz-ukrán háború uniós és tagállami szinten is felerősítette az energiafüggetlenedési törekvéseket, amelynek a biogáz is kulcsszereplője lehet. Hatékonyabb kihasználásához, a termelési kapacitások hazai növeléséhez ugyanakkor a befektetőknek és a piacnak egy stabil, egységes és kiszámítható jogszabályi környezetre, valamint a származási garancia uniós jogszabályokban már előírt kiterjesztésére lenne szükség.

A fosszilis energiahordozók (kőolaj, földgáz) nemcsak egyre nehezebben és drágábban hozzáférhetőek, hanem felhasználásuk klímavédelmi szempontból is aggályos. Az orosz-ukrán háború miatt felfokozódott geo- és klímapolitikai helyzetben egyre fontosabbá válnak a megújuló energiaforrások, amelyek előállítását és hasznosítását az Európai Unió is több eszközzel ösztönzi, ugyanakkor a megújuló gázok határokon átnyúló kereskedelmének elősegítéséhez, valamint további beruházások ösztönzéséhez a befektetőknek és a piacnak egy stabil, egységes és kiszámítható jogszabályi környezetre lenne szüksége.

Uniós törekvések a megújuló energiaforrásokért

Az Európai Unió évek óta törekszik arra, hogy globális vezető szerepet tölthessen be a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű előállítása és hasznosítása terén, valamint támogassa a Párizsi Klímaegyezményben vállalt kibocsátáscsökkentési célok teljesítését. A törekvés egyik kulcslépése volt, amikor 2018-ban hatályba lépett a felülvizsgált megújuló energia irányelv (RED II), amelynek alapján 2030-ig az EU teljes energiaszükségletének legalább 32 százalékát megújuló energiából kell fedeznie, és az erre vonatkozó irányelvi rendelkezéseket minden tagállamnak 2021. június 30-ig át kellett ültetnie a nemzeti jogba.

A 2021 nyarán megjelent bizottsági jogszabálycsomag-javaslat (Fit for 55) tovább erősíti a klímavédelmi elköteleződést, ugyanakkor nagy hangsúlyt helyez a környezetvédelmi kihívások kezelésére. Emellett a jelenlegi energiaválság hatására az Európai Bizottság a REPowerEU-terv részeként bejelentette, hogy megduplázza a Fit for 55 javaslatában szereplő biometán termelési céljait, így 2030-ra már 35 milliárd köbméterrel számol, amely jelenleg az orosz import földgáz 20 százalékának felel meg. Ez a célkitűzés hozzávetőlegesen 83 milliárd eurós beruházást igényel, és további 4000 kisebb és 1000 nagyobb új biogáz üzem létesítését jelentheti az European Biogas Association (EBA) becslése szerint.

Származási garancia segít ösztönözni a megújulók kereskedelmét

A származási garancia (GO) egy olyan elektronikus dokumentum, amely hitelesen tanúsítja a végső fogyasztó felé, hogy az energia egy meghatározott részarányát vagy mennyiségét megújuló forrásból állították elő. A GO tehát egy olyan piaci jellegű szabályozási eszköz, amely egyrészről bevételi forrást jelent a termelőknek, ezáltal hozzájárul a megújuló energiatermelés arányának növeléséhez, másrészről a cégeknek, ipari szereplőknek lehetőséget biztosít arra, hogy hitelesen tanúsítsák karbonsemlegességi törekvéseiket. A fenntarthatóság és a klímavédelem előtérbe kerülésével a kereslet a hiteles és jól ellenőrizhető származási garanciákra az utóbbi években egyre növekvő tendenciát mutat.

A helyben előállítható biogáz nagy potenciállal rendelkezik az önellátás biztosítására, amely egyben munkahelyeket és hozzáadott értéket is teremt a vidéki térségekben a körforgásos gazdaság céljával összhangban. A komparatív előnyökre építve a biogáz olyan környezet- és klímabarát energiatermelési forma, amely a végfelhasználók szempontjából nem igényli a meglévő infrastruktúra módosítását vagy egyéb speciális berendezéseket, mivel közvetlenül a földgázhálózatba táplálható.

A biometán a földgázzal működő háttérkapacitásokon keresztül hatékonyan közreműködhet az időjárásfüggő energiatermelő technológiák (például nap és szélerőművek) változó teljesítményének kiegyenlítésében.

A megújuló gázokra is ki kellene terjeszteni a származási garanciát

Magyarországon továbbra is jelentős a megújulókon belül a biomassza részaránya és további lehetőségek vannak a hazai biomassza alapú energiába történő beruházásokban. Mindeközben az unión belül előállított biogázok mennyisége évről évre növekszik, a határokon átívelő kereskedelem pedig tovább erősíti az energiapiaci integrációt, valamint a zöld gazdaságba történő átmenetet.

A megújuló gázok határokon átnyúló kereskedelmének elősegítéséhez, valamint további beruházások ösztönzéséhez azonban a befektetőknek és a piacnak egy stabil, egységes és kiszámítható jogszabályi környezetre lenne szüksége.

Ennek egyik fontos lépéseként a biometán termelés után kiadható GO mielőbbi igénylésének lehetővé tétele egyértelmű pozitív jelzés lenne a piac felé mind termelői, mind pedig vásárlói oldalról nézve.

Azért is különösen fontos lenne ez, mert a RED II 2021 júniusától kötelezően előírja a tagállamoknak származási garanciák megújuló gázokra való kiterjesztését. A biogáz projektek száma uniós szinten évről évre növekszik, amelyre most további ösztönzőként hat az ambiciózus klímacélok teljesítése és a jelenlegi energiaválságból történő kilábalás is. A tagállamok saját maguk határozzák meg energiamixüket, ugyanakkor a tervezési folyamat során érdemes kihasználni az egyedi sajátosságokat és komparatív előnyöket.

A jelenlegi piaci és politikai környezetben a fenntarthatóság már nem választható külön az energiatermeléstől és felhasználástól: minél több terméket állít elő egy ország a határain belül saját forrásból, annál függetlenebb lesz a külső tényezőktől. Az pedig, ha mindezt megújuló forrásból teszi, tovább növeli az előállított energia piaci értékét.

