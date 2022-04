Megbüntette a Google-t az orosz bíróság

Egy orosz bíróság 11 millió rubelre (47,1 millió forintra) bírságolta a Google amerikai óriáscéget, amiért nem törölte az ukrajnai konfliktusról szóló hamisnak ítélt információkat és az ukrán "szélsőjobboldali" csoportok által készített YouTube-videókat - jelentette csütörtökön a TASZSZ orosz hírügynökség.

Az orosz távközlési felügyelet a hónap elején közölte, hogy lépéseket tesz a Google megbüntetésére a YouTube-on terjesztett "hamis videók" miatt és korábban már figyelmeztette az amerikai vállalatot, hogy bírságra számíthat, ha nem tesz eleget a kötelezettségének. A Google-t elmarasztalták közigazgatási jogsértés miatt, és két esetben 4 millió rubel (16,5 millió forint) , illetve 7 millió rubel (29 millió forint) bírsággal sújtották - közölte csütörtökön a moszkvai Taganszkij kerületi bíróság.

A Google egyelőre nem reagált a döntésre.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint a Google azért kapta a bírságot, mert az orosz hatóságok szerint pontatlan adatok terjesztéséhez járul hozzá az ukrajnai orosz veszteségekről és a civil áldozatokról, valamint nem törli az ukrán szélsőjobboldali csoportok, így az ukrán Nemzeti Gárdába integrált, eredetileg szélsőséges, neonáci és ultranacionalista paramilitáris szervezetként alapított Azov ezred tartalmait.

Oroszország február 24-én támadta meg Ukrajnát, az offenzíva megindítása után elérhetetlenné tett több külföldi közösségi oldalt, köztük a Metához tartozó Facebookot és Instagramot is. A YouTube, bár egyre nagyobb nyomás alatt áll az orosz kormány részéről, továbbra is elérhető. A RIA orosz hírügynökség csütörtökön arról számolt be, hogy újabb eljárást indítottak a Google ellen, amiért az állítólag olyan videókat terjesztett a YouTube-on, amelyek oroszországi terrortámadásokra szólítottak fel.

Címlapkép forrása: Shutterstock