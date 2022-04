Most még szinte "láthatatlan" kockázat, ami megingathatja a pénzügyi stabilitást

Portfolio 2022. április 21. 13:32

A tőke- és pénzpiaci klímakockázatok voltak fókuszban a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) és a Hitelintézeti Szemle szakmai konferenciáján legutóbb. Három előadó mutatta be, hogy a klímakockázatok hogyan szivárognak be az egyes piacokra, többek között a pénzügyi rendszerekbe, a jelzáloghitelezésbe, valamint a vállalati hitelkitettségbe. Az adathiány, illetve a megfigyelések sokfélesége miatt a hitelezés és pénzügyi rendszerekben nehéz mérni a klímakockázatokat, ez a "láthatatlanság" pedig veszélyeztetheti, többek között a pénzügyi stabilitást is.