Egyre csúnyább az esés a tengerentúlon, 800 pontot bukott a Dow

Az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett a Mol árfolyama, majd tegnap jött a fordulat és az esés ma is folytatódik. Ennek hátterében részben az áll, hogy a tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt, hogy beváltak az árstopok, főként azok inflációt mérséklő hatását emelte ki a miniszter. Ez alapján akár továbbra is a rendszer része maradhat a több termék esetében bevezetett hatósági ár, bár a kormány erről még nem döntött. Az üzemanyagok árplafonja május 15-ig él, de nem kizárt, hogy itt is hosszabbít a kormány, ami érzékenyen érinti a Molt.