Elszálltak az árak, hová utazzunk idén nyáron? - 10 úticélt mutatunk

A koronavírus-járvány két évig tartó bezárkózása és bizonytalansága után most, hogy egyre több ország lazít a korlátozásokon és könnyebb utazni, sokan nagy nyaralásokat terveznek, megünnepelve a kiszabadulást a "stay home" időszakából. Az utazni vágyók helyzetét nehezíti a háborús helyzet, a magasabb energiaárak és üzemanyagárak, a dráguló repülőjegyek és az általános infláció, de a brit Times most összegyűjtött néhány célpontot a világból, ahol viszonylag jó ár/érték arányú utazásokat lehet elcsípni.

Törökország

Törökország olcsó választás lehet, miután a török líra jelentősen gyengült az utóbbi években, nem csak a főbb devizákkal, de a forinttal szemben is. Isztambuli átszállással több légitársasággal elérhető a török riviéra, a repülőjegy-keresők ragsoraiban a Turkish Airlines járatai állnak az élen, de nyártól közvetlen járattal is repülhetünk Budapestről Antalyába a SunExpress légitársasággal. A tengerparti városok közül népszerű célpontok még a nyárra Marmaris és Bodrum városa.

Lisszabon, Portugália

A brit postaszolgáltató utazási részlege minden évben elkészíti az európai nagyvárosok költségbarométerét és rangsorolja őket. A legutóbbi 2021-es felmérésükben Lisszabon a negyedik helyen állt, 7,9 százalékos árcsökkenéssel. A nyugat-európai fővárosok között az egyik leginkább pénztárcabarát választás lehet a The Times szerint. Budapestről diszkont légitársaságokkal is elrepülhetünk Lisszabonba, a Ryanair és a Wizz Air heti több alkalommal kínál járatot.

Tallin, Észtország

A Tripadvisoron legjobbnak értékelt tallini étterem mindössze 8 euróért kínálja a margherita pizzákat és csütörtöktől szombat estig élőzenével szórakoztatja a vendégeket. De a csúcskategóriás éttermek árai is olcsóbbak az észt fővárosban, mint Nyugat-Európában a hasonló ételeké. A szállodák jó áron vannak és többségük közel található az óvároshoz, ahol ingyenes városnéző sétákon lehet részt venni a The Times szerint. Tallinba leggyorsabban a LOT vagy a Lufthansa járataival juthatunk el Budapestről, egy átszállással.

Albánia

Kelet-Európában jellemzően jó áron lehet nyaralni, de Albánia még a régióban is olcsónak számít, legyen szó éttermekről, kastélybelépőkről, vagy napozóágyakról az albán riviérán. A The Times külön kiemeli Himara homokos strandjait. A fővárosba, Tiranába heti két napon üzemeltet járatokat Budapestről a Wizz Air.

Bretagne, Franciaország

Aki Franciaországba vágyik, annak is javasol jó ár/érték arányú célpontot a The Times, amit az önellátó szálláshelyek, üdülőparkok nagy választékával, valamint a helyi „palacsintát”, az olcsó crepest minden sarkon áruló, folyamatosan nyitva tartó üzletekkel indokol a lap.

Bamburgh, Egyesült Királyság

Annak, aki az izzasztó forróság helyett a hűvös brit nyárra vágyik, Bamburgh városát ajánlja a brit Times, egy tavaly végzett felmérésben a legjobb ár/érték arányú brit tengerparti nyaralóhelynek választották. Az ide látogatók számos programlehetőség közül választhatnak, ha megunják a homokos tengerpartot, van itt normann kastély és golfpálya, de lehet delfineket is nézni a közeli Farne-szigeteknél.

Srí Lanka

Bár a kiutazás nem a legolcsóbb és legalább fél napot rá kell szánni a repülőútra a repülőjegy-keresők szerint, Srí Lanka is felkerült az olcsóbb úti célok listájára, miután a helyi deviza, a Srí Lanka-i rúpia jelentősen gyengült idén. A The Times kiemeli, hogy a fővárosban, Colombóban éjszakánként már 50 brit fontért lehet szobát kapni pazar, tetőmedencés hotelekben. A portugál-érából fennmaradt erődbe, Galle városába 2,5 fontért el lehet jutni vonattal és 40 fontért lehet leopárdokat nézegetni, vagy hajós bálnalesre menni a Yala Nemzeti parkban. Az aktív programok között pedig fehérhomokos tengerpartokon pihenhetünk.

Gambia

Valószínűleg nem sok mindenkinek jut eszébe elsőként, hogy a nyugat-afrikai országban töltse nyaralását, de a kicsi afrikai ország egy valódi ékszerdoboz, homokos strandjaival és az "Instaképes" Cape Point városnegyeddel. Ha igazán olcsón akarunk elutazni, akkor télen érdemes az országba látogatni, amikor abszurdan olcsók a csomagajánlatok a tengerparti szállodákban, de minden évszakban gyönyörködhetünk a helyi élővilágban a nemzeti parkokban, ahol madarakat, vízilovakat, leopárdokat vagy akár csimpánzokat figyelhetünk meg. Az utazás viszont nem egyszerű, legalább két átszállással lehet megoldani a repülőutat. A leggyorsabb repülőút 12 órás, viszont borsos ára is van, az olcsóbb csatlakozásokkal nagyjából egy nap az utazás a Skyscanner adatai szerint.

Bolívia

Ha nem ragaszkodunk a tengerparthoz, akkor a dél-amerikai ország jó ár/érték arányú nyaralást kínálhat, a városnéző kirándulások döbbenetesen olcsók és akár többnapos dzsiptúrákat is lehet tenni a világ legnagyobb kiterjedésű és egyben legmagasabban fekvő felszíni sómezejéhez, Salar de Uyuni síksághoz, amelyet az esőzések január és április között szürreális tükörré változtatnak. Kirándulhatunk Dél-Amerika legnagyobb tavánál, a Titicaca-tónál, ahol az inka szigetek zárdáiba is el lehet látogatni, ha pedig az amazóniai dzsungelben túráznánk, a szálláshelyek olcsóbbak, mint a többi dél-amerikai országban. Azonban mint a többi Európán kívüli célpontra, Bolíviára is igaz, hogy az országba eljutni nem olcsó és nem is gyors, júliusban egy főre félmillió feletti repülőjegyárakat lehet találni jelenleg a Skyscanner keresőjén a bolíviai városokba.

Laosz

Délkelet-Ázsia vonzza a spórolós utazókat, Thaiföld, Kambodzsa, Vietnam mind népszerű úti cél, de a Times kiemeli a tengerparttal nem rendelkező Laoszt is, ahol a francia gyarmati időkből fennmaradt szállodákban olcsón meg lehet szállni. Egy masszás 7 font, vízesésekbe, buddhista kolostorokba pedig 3 fontért szerveznek kirándulásokat a helyiek. A motorbiciklik bérlése szintén filléres dolog és egy üveg laoszi sörhöz is hozzá lehet jutni elenyésző összegért.

Címlapkép: Getty Images