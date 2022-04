Hagyományos boltot nyit a metaverzumnak a Facebook tulajdonosa

A Facebook tulajdonosa, a Meta Platforms Inc. megnyitja első kiskereskedelmi üzletét Kaliforniában, remélve, hogy a "próbáld ki, mielőtt megveszed" megközelítéssel megismerteti az embereket a virtuális valósággal - írja a Bloomberg

A Meta Store május 9-én nyitja meg kapuit a kaliforniai Burlingame-ben, és a cég hardvertermékeit mutatja be. A látogatókat arra ösztönzik, hogy "interakcióba lépjenek mindennel", beleértve a Portal videohívó központot, a Quest 2 virtuális valóságszemüveget és a Ray-Ban Stories okosszemüveget.

A technológiai cégek rendszeresen nyitnak - majd be iszárnak - fizikai üzleteket. A Microsoft például 2020-ban közölte, hogy végleg bezárja a boltjait, és továbbra is az online értékesítésbe fektet. Márciusban az Amazon.com Inc. közölte, hogy bezárja fizikai könyvesboltjait, "Amazon 4-Star" helyeit és bevásárlóközpontok pop-up kioszkjait, és a világ legnagyobb online kiskereskedőjeként fizikai jelenlétét az élelmiszerüzletekre korlátozza.

A virtuális valóságot úgy lehet a legjobban megérteni, ha megtapasztaljuk

- mondta Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója a bejelentés részeként. A Meta ezt korábban különböző helyszíneken működő pop-up üzleteken keresztül tesztelte. A vállalat ezen túl nem volt hajlandó megosztani a jövőbeli boltokkal kapcsolatos terveket.

Címlapkép: Getty Images