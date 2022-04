Állítólag elzárták az oroszok a gázcsapot a lengyelek felé

A gázszállítás jelentős csökkentéséről, majd mai felfüggesztéséről szóló információkat az Onet-nek állítólag nem hivatalosan megerősítették kormányzati források és a Lengyel Olaj- és Gázipari Vállalat (PGNiG) is. A hír szerint az oroszok nem tájékoztatták a lengyel felet a szállítások felfüggesztésének okairól.

UPDATE (18:37)



A Reuters időközben azt írja, hogy a Gazprom közölte, hogy nem állította le a gázszállításokat Lengyelország felé. Az orosz gázvállalata hozzátette, hogy a lengyeleknek kedden az új fizetési ütemterv szerint kell fizetniük.



A lengyel klímavédelmi minisztérium közölte, hogy kedden, közép-európai idő szerint 19:15-kor tájékoztatót tart a gázellátásról.



A fizikai gázáramlás a Jamal-Európa gázvezetéken keresztül Fehéroroszországból Lengyelországba közép-európai idő szerint 16 órakor nulla kilowattóra (kWh) volt, szemben a kedd kora reggeli 52 634 785 kWh/nap mennyiséggel - derült ki a gázszállító szolgáltatók európai uniós hálózatának adataiból.





Március végén Putyin bejelentette, hogy aláírta azt a rendeletet, amely alapján a Gazprom úgynevezett barátságtalan országokból származó külföldi szerződő partnerei április 1-jétől csak rubelben fizessenek az orosz gázért. A hozzájuk eljuttatott levélben figyelmeztették a partnereket, hogy "a gázcsap elzárásával" fenyeget, ha nem fizetnek rubelben a gázért. Az Európai Unió legtöbb országa, köztük Lengyelország és Németország nem értett egyet ezzel a diktátummal.

A nem hivatalos információk szerint múlt pénteken járt le az orosz valutában történő fizetés határideje. A PGNiG és a Gaz-System gázszállító vállalat pénteken közölte, hogy a lengyel fogyasztóknak szánt gázszállítások eddig a megrendelésnek megfelelően történtek. Hozzátették, hogy az orosz gázszállítások felfüggesztésének veszélyével kapcsolatban a PGNiG folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek egyelőre nem megerősített információk.

Egyelőre nem világos, hogy a lengyelek eddig mennyi gázt vettek direktben az oroszokból a Jamál-szerződés keretében, amelyet most állítólag felfüggesztettek az oroszok a rubelben való elszámolási vita miatt. Az sem világos, hogy ez hogyan érinti a többi nyugat-európai országba való orosz gázszállítást, ugyanis a rubelben való elszámolási vita már egy hónapja tart és éppen ma írtunk arról, hogy a jelek szerint az európai gázvásárlók nem is teljesítik az orosz követelést, hanem két másik módon fizetnének az április 1. után leszállított gázért. Közben viszont nem világos, hogy ezekbe a fizetési módokba belemennének-e az oroszok és a lengyelekkel való elszámolási vita is feltehetően ekörül zajlik.

Ugyan a hivatalos megerősítésre továbbra is várunk, a TTF gáztőzsdén történt mozgások arra utalnak, hogy valami valóban történhetett, hiszen a részvénypiacok esése és a dollár erősödése mellett alaposan megtépték a májusi gázárat a kereskedési idő vége felé, 90 dollár közeléből 105 dollár fölé emelkedett a jegyzés.

Forrás: TTF

Címlapkép: Getty Images