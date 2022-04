A rossz hír ellenére emelkednek a tengerentúli tőzsdék

Portfolio 2022. április 28. 16:33

Lezajlott ma a kormányinfó, az élelmiszerárstop tegnap bejelentett meghosszabbításának körülményei is szóba kerültek az eseményen, emellett újabb nyugdíjemelést jelentett be Gulyás Gergely miniszter, a jogállamisági eljárás kapcsán pedig úgy fogalmazott, hogy semmi akadálya nincs a helyreállítási alapról való megállapodás aláírásának, illetve a miniszter nem számol azzal, hogy nem kapjuk meg az EU-s pénzeket. "Jogi alapon semmiképpen nem juthat el oda a kérdés, hogy Magyarország pénzt veszítsen az EU-s eljárás miatt" - mondta Gulyás, hozzátéve, hogy politikai alapon bármi megtörténhet. Az eseményt közelről figyelték a befektetők, komoly pluszban van jelenleg a magyar tőzsde, az emelkedést az OTP vezeti.



Közben a nemzetközi tőkepiacokon a befektetők több dolog miatt is aggódhatnak: egyrészt az amerikai kamatemelések miatt, másrészt amiatt, hogy vegyesen alakulnak a negyedéves vállalati eredmények, harmadrészt a kínai Covid-járvány lassítja a globális gazdaságot, emellett az ukrajnai háború körüli feszültségek is aggodalomra adhatnak okot. Kimondottan jó hangulatban folyik egyelőre a nap az európai börzéken, a tengerentúlon is jól indulhat a nap annak ellenére, hogy a vártnál rosszabb GDP-adatokat közöltek Amerikában.