Döntött a magyar kormány, marad az olcsó benzin és gázolaj

A magyar kormány meghosszabbítja az árstopok hatályát, így a normál benzin és gázolaj literje július 1-ig legfeljebb 480 forintba kerül majd a kutakon. A lépés nem meglepő azok után, hogy egy hete Gulyás Gergely arról beszélt, hogy az árstopok beváltak. Az árplafon meghosszabbítása a nagyobb láncokhoz nem tartozó, fehér kutak üzemeltetőit érintheti érzékenyen, ők most tartósan veszteségesen működtetik a kútjaikat, és jelentős kompenzációt kérnének a kormánytól. A Mol helyzete egészen más, mert mint meghatározó kiskereskedő, és jelenleg egyedüli nagykereskedő az üzemanyagok eladásán masszív veszteséget szenved el, de van, ami ezért bőven kompenzálja, ez pedig a relatíve olcsó orosz olaj. Addig, amíg még hozzá lehet jutni.

Hosszabbított a kormány

Tegnap Orbán Viktor bejelentette, hogy

a kormány meghosszabbítja a korábban bevezetett árstopok hatályát, amelyekkel több termék hatósági árassá vált Magyarországon, így a normál benzinnél, a gázolajnál és több élelmiszernél is életben marad az árplafon.

A kormány foglalkozott az üzemanyagárak és az élelmiszerárak kérdésével a mai kormányülésen - mondta Orbán Viktor. Egész Európában nőnek az árak, amelynek az elsődleges oka a háború. Amíg a háború nem ér véget, addig az árak nőni fognak

- fogalmazott a miniszterelnök.

Emlékeztetett, hogy mind az üzemanyagok, mind az élelmiszerek terén hamarosan lejárna az árstop korábban meghatározott időszaka.

Nem nézhetjük tétlenül az árak növekedését - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Ezért július 1-jéig meghosszabbítjuk az üzemanyagok és az élelmiszerek árstopját. Mind az üzemanyagok, mint a kiválasztott élelmiszerek ára változatlan marad - szögezte le.

Mivel az üzemanyagoknál az árplafon hatálya a kormány legutóbbi döntése alapján május 15-ig tartott volna, a kormány tegnapi döntése azt jelenti, hogy

további másfél hónappal hosszabbította meg az üzemanyagok árstopját.

A kormány szerint beváltak az árstopok

A múlt heti Kormányinfón elhangzottak alapján nem nagy meglepetés, hogy a kormány meghosszabbította az árstopot, ugyanis Gulyás Gergely akkor azt mondta, hogy az árstopokról később születik majd döntés, de úgy fogalmazott, hogy

eddig úgy tűnik, hogy beváltak.

Szakmai és politikai kérdések döntenek, komoly közgazdasági összefüggéseket is figyelembe kell venni, mondta a miniszter arra a kérdésre, hogy mitől függ, hogy marad-e az árstop, aki azt is elmondta, hogy külön-külön fognak dönteni az egyes árstopokról, így az üzemanyagok árplafonjáról is.

Mi lesz a fehér kutakkal?

Az üzemanyagok árplafonjának bevezetése számos torzulást hozott a rendszerbe, és elsősorban a nagyobb láncokhoz nem tartozó, fehér kutak üzemeltetőinél okozott komoly veszteségeket. Ők abban reménykedhettek, hogy az árstopot május 15-tel kivezethetik, vagy valamilyen módon kompenzálják a kútüzemeltetőket a veszteségeikért, de egyelőre erről nincs szó.

Az Index megkérdezte a Független Benzinkutasok Szövetségének elnökét a témában, aki elmondta, hogy nincsenek jó helyzetben a kis benzinkutak, amelyek, ha nem kapnak támogatást, akkor július 1-től be fognak zárni.

Egri Gábor azt is elmondta, hogy

a kis benzinkutak már most is padlón és csődközeli helyzetben vannak. Velük párhuzamosan a profitot nézve a Mol történelmi csúcson van.

Az elnök kiemelte, hogy várják megjelenjen a Magyar Közlöny, amelyben részletesen közlik a rendeletet, a szövetség annak a fényében határoz majd meg konkrét lépéseket. Egri Gábor szerint óriási a probléma a szektorban, és

minimum 40 forint támogatásra van szükség literenként, hogy a helyzetük normalizálódjon.

Továbbá úgy véli, hogy tarthatatlan az, hogy a több mint 3 millió autós olcsó tankolását családos vállalkozások vigyék a hátukon.

Update:

Gulyás Gergely egy mai eseményen arra az újságírói felvetésre, hogy az árstop miatt a kisebb kutak 90 százaléka becsődölhet, és ezért kapjanak kompenzációt, közölte:

végrehajthatatlan az a felvetés, hogy kompenzációt kapjanak egyes kutak.

A nagykereskedelmi ár 480 forint, a kis kutak kapnak 20 forintos kompenzációt literenként - emelte ki Gulyás.

Minden piacellenes intézkedésnek megvan az ára. Ennek is. Azt kell mérlegelni, hogy több-e az előnye. Mi azt látjuk, hogy több előnye van, az inflációra, a gazdaságra kedvező hatása van, ezért fenntartjuk. Mindent megtettünk, hogy a kis kutak veszteségét mérsékeljük - tette hozzá.

Mi lesz a Mollal?

Korábban már többször írtunk arról, hogy az üzemanyagok árplafonja a szektoron belül a legnagyobb veszteséget a Molnál okozza, ugyanis a vállalat a hazai üzemanyag-értékesítés vezető szereplője, és jelenleg egyedüliként szolgálja ki a vevőket az üzemanyag nagykereskedelmi piacon, a Molnál komoly veszteség keletkezik. Ha csak a normál benzin és gázolaj értékesítését nézzük,

ennek a mértéke olaj- és devizaárfolyamtól függően akár a napi 1-2 milliárd forintot is elérheti.

Van azonban egy hatás, ami több mint kárpótolja a Molt az árstop miatt elszenvedett veszteségek miatt, ez pedig a Brent és az Ural típusú kőolaj árfolyama közötti árkülönbözet. A Brent-Ural spread azért fontos a Mol számára, mert a finomítókban az olcsóbb, Ural típusú kőolajat használja fel, míg a termékárait a Brent árához igazítja.

Mivel a Mol jelenleg a Brenthez képest jóval olcsóbb Ural típusú olajat vásárolja és dolgozza fel, tetemes profitra tesz szert,

a vállalat finomítói marzsa korábban soha nem látott szintre emelkedett.

Hogy a kitágult finomítói árrés mit jelent a Molnak? Az éves szinten 15,4 millió tonnás finomítói termeléssel, 90 százalékos finomítói kapacitáskihasználtsággal és a hordónként közel 35 dolláros finomítói árréssel számolva naponta 9,7 millió dollár, vagyis jelenlegi árfolyamon közel 3,3 milliárd forint nyereség adódik. Csak ez az egy csatorna (a magas olaj és földgázárak mellett az Upstream szegmens nyereségéről még nem is beszéltünk) több mint kompenzálhatja a vállalatot a több országban (Magyarország, Horvátország, Szlovénia, Szerbia) bevezetett árszabályozáson elszenvedett veszteségekért.

Vagyis összességében az árstop negatív hatásait jelenleg több mint kompenzálja a kitágult Brent-Ural spread és a finomítói árrés.

Amíg tehát hozzájut a Mol a relatíve olcsó orosz olajhoz, addig nem fáj az üzemanyagárstop, kérdés azonban, hogy meddig tart ez a kegyelmi állapot, egyre közelebb vagyunk ugyanis az Oroszországgal szembeni uniós szankciók következő köréhez, amely már az energetikát is érinteni fogja. Terítéken van többek között

az orosz olaj megadóztatása,

az importálható mennyiség korlátozása,

de akár a teljes embargó is,

akárhogy is lesz, ha életbe lének az újabb szankciók, az érzékenyen érinti majd a Molt is.

Mérsékelten esett a Mol

A tegnapi bejelentés után a Mol árfolyama mérsékelt nyomás alá került. A magyar olajipari cég részvényárfolyama 0,7 százalék mínuszban zárt, miközben a legközelebbi szektortársak, az OMV és a PKN Orlen részvényárfolyama 1,4-1,4 százalékot emelkedett, más hazai blue chipek is jól teljesítettek, hiszen az OTP 1,9, a Richter 2 százalékot emelkedett, és a nemzetközi tőzsdéken is alapvetően jó volt a hangulat, a vezető nyugat-európai tőzsdék pluszban zártak. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy az elmúlt hetekben nagyot ralizott a Mol árfolyama, február közepe és április közepe között 36 százalékkal került feljebb, így érthető az elmúlt napok profitrealizálása.

A hatás egyébként csak átmeneti volt, a tegnapi mérsékelt esés után ma 1,6 százalékot emelkedett a Mol árfolyama.

Címlapkép: boonchai wedmakawand, Getty Images