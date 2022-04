Egyre többen a Facebookosok, repesnek az örömtől a befektetők

Portfolio 2022. április 28. 09:18

A Facebook anyavállalata, a Meta részvényei 18 százalékot ugrottak a szerdai zárás utáni kereskedésben, miután a vállalat az előzetes várakozásokat meghaladó eredményről számolt be, még úgy is, hogy a bevételek csalódást okoztak. Emellett annak is örülhetnek a befektetők, hogy a felhasználók száma ismét nőtt.