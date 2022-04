Concorde: növekvő kockázatok vannak a Wizz Airnél

A növekvő kockázatok miatt a Wizz Air részvényeit felhalmozásról semlegesre minősítette le a Concorde, azonban a cégre vonatkozó várakozásaikat és célárukat változatlanul hagyták.

A Wizz Air részvényeit március elején eladásról vételre minősítette fel a Concorde, mivel úgy látták, hogy a piac a negatív kockázatokat bőven beárazta. A vételi ajánlás óta azonban a részvények közel 30 százalékot emelkedtek, ma reggelre pedig elérték a 33 GBP-s célárat. Ugyanakkor a globális makrogazdasági kép az azóta eltelt szűk két hónapban nem vett pozitív fordulatot, a geopolitikai kockázatok folyamatosan nyomást helyeznek a világgazdaságra. Ráadásul megnőtt a valószínűsége, hogy az orosz-ukrán háború tovább eszkalálódhat az EU, valamint a NATO tagországokra, amely a fegyveres konfliktust tovább mélyítheti - véli az elemző.

Amennyiben ez bekövetkezne, a Wizz Air részvények komoly eladói nyomás alá kerülhetnek ismét, mivel a legfontosabb piacai Ukrajnával határosak – olvasható a Concorde elemzésében. Az elemző szerint az orosz fenyegetések miatt Lengyelország és Románia is érintett lehet egy katonai összetűzésben, ez pedig a polgári repülést veszélyezteti. Ez végsősoron azt eredményezné, hogy a Wizz Airnek várhatóan napi több tucat járatot kellene törölnie a menetrendjéből.

A nyersanyag és devizapiaci mozgások is újfent egyre erősebb szembeszelet jelentenek az operációra tekintettel a fenomenális kereslet ellenére is. A hordónkénti olajár a néhány kereskedési nappal korábban látott 100 dolláros szintről ismét felpattant, a dollár pedig megállíthatatlanul erősödött az euróval és a közép-kelet-európai régiós devizákkal szemben is. Ez negatívan hat a Wizz pénzügyi eredményére, mivel egyre problémásabb lesz áthárítani a fogyasztókra az elszálló dollárkapcsolt kerozin és lízing költségeket - írja elemzésében a Concorde.

A Wizz Air 11,5-szörös előretekintő P/E rátán forog, ami önmagával vett historikus átlagához és a Ryanair jelenlegi árazásához képest is mintegy 8 százalékos prémiumot jelent. A Concorde véleménye szerint ez a túlárazottság nem racionális, mivel a Ryanair versenyképessége rövidtávon jelentős az olajfedezeti pozíciók miatti drasztikus különbség miatt. Fontos ugyanis megjegyezni, hogy míg az ír légitársaság várható olajkitettségének 80 százalékát lefedezte 650 dollár/tonnánkénti üzemanyagár mellett, addig a Wizz Air várható kitettségének 36 százaléka van csupán lefedezve, lényegesen magasabb 1 130 dollár/tonna ár mellett. Ez komoly hátrányt jelenthet a nyári hónapok során, mivel a Ryanair várhatóan alacsonyabb jegyárakat kínálhat az utasoknak az alacsonyabb költségek miatt.