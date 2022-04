Nincs megállás, ma is ralizik az OTP

Portfolio 2022. április 29. 10:04

Már tegnap is jelentősen emelkedett az OTP árfolyama, miután a kormányinfón Gulyás Gergely a jogállamisági eljárás kapcsán arról beszélt, hogy semmi akadálya az EU-s helyreállítási alap aláírásának, és hozzátette, hogy a kormány nem számol azzal, hogy ne kapnánk meg az EU-s pénzeket. Emellett egy általános hangulatjavulás is megfigyelhető a nemzetközi piacokon a hét korábbi részéhez képest, így az OTP ralija ma is folytatódik, ezzel a legjobban teljesítő blue chip ma a magyar tőzsdén.