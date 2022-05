Nem javul a hangulat a tőzsdéken, mínuszban a vezető indexek

Portfolio 2022. május 02. 09:21

Az elmúlt időszakban negatív hangulat uralkodott a tőzsdéken, a befektetőket a magas infláció mellett az ukrajnai háború és az elszálló energiaárak is aggasztják, ráadásul a kamatkörnyezet is egyre emelkedik. Pénteken durva mozgásokat láttunk az amerikai tőzsdéken, jelentősen estek a vezető indexek és ma Európa is ezeket a mozgásokat követi le, vagyis negatív felütéssel indult a május a tőzsdéken.