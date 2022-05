Már a Fed ülésére készülnek a befektetők, óvatos emelkedés az amerikai tőzsdéken

Az elmúlt időszakban negatív hangulat uralkodott a tőzsdéken, a befektetőket a magas infláció mellett az ukrajnai háború és az elszálló energiaárak is aggasztják, ráadásul a kamatkörnyezet is egyre emelkedik. Pénteken durva mozgásokat láttunk az amerikai tőzsdéken, jelentősen estek a vezető indexek és ma Európa is ezeket a mozgásokat követte le. A Fed szerdai kamatdöntésére várakozó USA-ban ma is lefordultak az indexek, vagyis a kifejezetten gyenge április után a május is negatív felütéssel indult, a végén azonban nagy meglepetésre még is pozitív tartományban zártak az indexek.