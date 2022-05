Eddig tartott az öröm? 1000 pontos mínuszban a Dow

Ma bejelentették a teljes orosz olajimport tilalom tervét az EU-ban - a terv szerint az orosz nyersolajat hat hónapos távon, a finomított termékeket pedig az év végével teljességgel betiltanák az EU-ban. Többek között a fokozatosságról, az alternatív irányok biztosításának fontosságáról, illetve az uniós érdekek megvédéséről is beszélt Ursula von der Leyen, emellett az is kiszivárgott, hogy Magyarország és Szlovákia 2023 végéig kapna haladékot arra, hogy a meglévő szerződései keretében továbbra is vásárolhasson orosz nyersolajat. A bejelentés hatására komoly emelkedésbe kapcsolt az olaj ára, Európa tőzsdéin pedig rossz a hangulat. Ma este zajlott a Fed kamatdöntése, amelyen a jegybank 50 bázisponttal emelte a kamatot, és bejelentették a mennyiségi szigorítás megkezdését. De nem is ez tartotta lázban a befektetőket: kiderült ugyanis, hogy a Fed által elképzelt kamatpálya alacsonyabb, mint a piaci elképzelések. A felismerésre nagy felvásárlás indult a piacokon, az amerikai indexek szép nagy pluszba mentek át.