A tegnapi öntés után folytatódhat az esés a tőzsdéken

Tegnap beszakadtak az amerikai tőzsdék, miután a jegybank szerdán kamatot emelt, viszont a befektetőket továbbra is elsősorban az aggasztja, hogy vajon képes lesz-e a Fed anélkül megfékezni az inflációt, hogy a gazdaságot recesszióba taszítaná a monetáris szigorítással. Az amerikai piacon látott durva esés természetesen a nemzetközi piacokon is hangulatromlást hozott, Ázsiában is jelentősen estek a tőzsdék és az előjelek alapján Európában is eséssel indulhat a nap, bár azért Amerikához és Ázsiához képest jóval mérsékeltebb mozgásokra van kilátás. Ami a magyar tőzsdét illet, itthon ma érdemes lesz kiemelten figyelni az OTP-re és a Molra , hiszen mindkét vállalat hajnalban tette közzé negyedéves számait.