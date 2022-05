Nincs megállás, folytatódott az esés a tőzsdéken

Portfolio 2022. május 06. 22:01

Tegnap beszakadtak az amerikai tőzsdék, miután a jegybank szerdán kamatot emelt, viszont a befektetőket továbbra is elsősorban az aggasztja, hogy vajon képes lesz-e a Fed anélkül megfékezni az inflációt, hogy a gazdaságot recesszióba taszítaná. Az amerikai piacon látott durva esés természetesen a nemzetközi piacokon is hangulatromlást hozott, Ázsiában is jelentősen estek a tőzsdék és az Európában is rossz volt ma a hangulat, emellett az amerikai tőzsdéken szintén folytatódott az esés.