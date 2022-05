Azt hiszed, hogy a magyar Forma-1 futamra drágák a jegyek? Akkor nézd meg mennyibe kerülnek Miamiban!

A hétvégi Miami futamot rengetegen várják a Forma-1 világában, hiszen egy izgalmas és debütáló pályáról van szó. A rendezők és a széria tulajdonosai nagy üzleti reményeket fűznek a mostani versenyhez, és ha a jegyárakat, illetve az eladásokat nézzük, akkor a számításaik úgy néz ki, hogy fényesen beváltak.

A hétvégén elsőként rendeznek Forma-1 futamot Amerika egyik buli fővárosában, Miamiban. Bár a bajnokság évek óta amerikai tulajdonban van, sem azelőtt, sem az utóbbi években nem sikerült igazi áttörést elérni a világ legnagyobb gazdaságában, hogy igazán nagy tömegek szeressék meg a világ elvileg leggyorsabb autóverseny szériáját.

Csak egy példa: a március végi szezonnyitó futamot a tengerentúlon 1,3 millió néző követte, miközben az ugyanezen a hétvégén tartott Nascar versenyre egy kicsivel több, mint 4 millióan voltak kíváncsiak. Ennek ellenére az Austinban tartott grand prix évek óta sikeresen, nagy érdeklődés mellett kerül megrendezésre, és nagyon úgy fest, hogy a Miamiban rendezett verseny jelentős mértékben hozzájárul majd ahhoz, hogy a Forma-1 valóban népszerű lehessen az Egyesült Államokban. A jegyekért ugyanis hatalmas az érdeklődés és a szervezők elképesztően magas áron tudják azokat értékesíteni.

A pálya egy része a háttérben a Hard Rock stadionnal (Clive Mason/Formula 1/Getty Images)

Ahhoz, hogy a pályát övező területre bejusson valaki, egész hétvégére 1200 dollárt kell leperkálnia. Ezzel ülőhelyet még nem biztosít magának, de egyes területekről láthat bizonyos részeket az időmérő edzésekről, a kvalifikációról, vagy magáról a versenyről.

A legolcsóbb lelátó jegyek 700 dollártól kezdődnek, de az igazán jó helyek 1900 és 2300 dollár között vannak,

már ahol még egyáltalán elérhető szabad hely, mert nem sok maradt.

Ezek már eleve hatalmas összegek, de még ennél is sokkal mélyebben a zsebébe kell nyúlnia azoknak, akik nemcsak a Forma-1 miatt, hanem egy egész hétvégés szórakozás miatt érkeznek Miamiba. A fentieken túl további 1000 dollárért a Beach Club-ba is be lehet lépni, ahol fürdőruhában, a bárban, egy koktélt szürcsölgetve is lehet nézni a futamot. Ennek a duplájáért pedig egy medencében is lehet hűsölni a verseny alatt, sőt szombat este még egy koncertet is lehet a helyszínen élvezni.

A három napos, teljeskörű szolgáltatást, kiváló helyeket és folyamatos ellátást nyújtú VIP jegyek 5000 és 10 000 dollár között voltak elérhetőek. Szigorúan múlt időben, ugyanis alig egy hét alatt elkapkodták őket. Aki erről lemaradt, annak ezen sorok írások még volt pár hely a Forma-1 szurkolás abszolút csúcsán az ún. Paddock Club-ban. Itt a verseny résztvevői között, a box utca felett, illetve a hátsó kamion városban is flangálhat az ember, a kerékcseréket pedig akár pár méterrel azok felett nézheti meg.

Az árakból egyes helyeken akár komplett, több szobás lakásokat is lehetne vásárolni az Egyesült Államokban: 50 000 és 150 000 dollár között érhetőek el.

És még egyszer: még ilyen áron is eladták a jegyek nagy többségét.

Sergio Perez, a Red Bull versenyzője pályabejáráson (Chris Graythen/Getty Images)

Külön érdemes egyébként kiemelni a St. Regis Bal Harbour luxus szálloda csomag ajánlatát, amely legkedvesebb ügyfeleit magánrepülőn szállítja el Miamiba, és egy tengerparti villában szállásolja el őket. A legjobb helyekre szóló jegyek mellett még egy kis ékszerkülönlegességgel is kényezteti a dús pénzű vevőket. Az ár: fejenként 110 000 dollár.

A Hungaroringen tartott Forma-1 versenyre nyáron mindehhez képest természetesen sokkal alacsonyabb áron vannak a jegyek, még vásárlóerő paritáson nézve is. A VIP csomagokat nem nézve a lehető legdrágább jegy 495 euróba, azaz mintegy 522 dollárba kerül egy egész hétvégére, kevesebb mint a felébe a Miami verseny lehető legolcsóbb lehetőségének. Azonban aki idén szeretné a versenyt látni bármelyik lelátóról, az elkésett: mostanra, két és fél hónappal a verseny előtt már minden hely elkelt, legalábbis ami az egész hétvégés jegyeket illeti.

Visszatérve a pálmafáktól övezett nagyvárosra: a versenyt öt éve készítik elő, és sokat csúszott az első futam a helyi lakosok tiltakozásai miatt, akik a zajtól és a tömegtől félve várták a mostani hétvégét. Igaz, ehhez részben már hozzászokhattak, hiszen a pálya a Hard Rock stadion körül fut, amely a Miami Dolphins amerikai focicsapat otthona és ahol az őszi szezon során két hetente akár 65 000 ember látogat el egy-egy meccsre.

Mick Schumacher a Haas versenyezője a Miami Dolphins által adott, nevére szóló ajándék meznek örvendezik (Jared C. Tilton/Getty Images)

Bár ez kicsit körtét az almával összehasonlítás, de a rendezvény népszerűségére jellemző, hogy a mostani futamra viszont összesen közel 80 000 jegyet adtak el, ami eleve magas szám a tengerentúlon, de a 250 000 helyre szóló igénylés még inkább szokatlan. Ráadásul a hétvégére a becslések szerint 300 000 ember látogat el Miamiba, ami jócskán felülmúl bármilyen sporteseményt, amit a floridai nagyvárosban tartani szoktak, így a helyi lakosok aggodalmai legalább részben érthetőek. Talán vigasztalja őket az a tudat, hogy a rengeteg ide érkező ember

a szállásfoglalások, a jegyvásárlások, az étkezések és vásárlások révén 400 millió dollárral gazdagítja a környéket és azt itteni vállalkozásokat.

Összehasonlításképpen: ez az összeg majdnem eléri Budapest önkormányzati bevételeinek a felét, Miami egyetlen hétvége alatt söpör be ennyi pénzt.

Mindez azért is meglepő lehet sokaknak, mert az Egyesült Államokban nincsen olyan erős hagyománya és rajongótábora a Forma-1-nek, mint Európában, vagy éppen Brazíliában. A versenysorozatot birtokló, tőzsdén is jegyzett Liberty Media nevű társaság azonban szemmel láthatóan mindent megtesz, hogy még sokkal nagyobb sikerre vigye ezt Amerikában is. Bár a legnagyobb jelentősége a TV-s közvetítés nézettségének lesz, azért a helyi bevételek alapján úgy tűnik, hogy a még nagyobb, átütő sikerhez a legjobb úton vannak, ami előbb vagy utóbb a részvényárfolyamon is meglátszik majd.

Címlapkép: Getty Images