Szép csendben az élet minden területét letaroló szuperappok épülnek - Mi lesz ebből?

Portfolio 2022. május 08. 17:30

Ázsiában indultak világhódító útjukra, és úgy tűnik, hamarosan itthon is megvetik a lábukat a "svájcibicska-alkalmazások", vagy ahogy szakmai körökben hívják őket szuperappok. Kína, Dél-Korea, India, Vietnám és Indonézia egyedi digitalizációs fejlődésének köszönhetően ezek a multifunkciós applikációk, amelyekkel az ételrendeléstől a biztosítástkötésig bármit elintézhetnek a felhasználók, már igen komoly, helyenként milliárdos felhasználói bázist is fel tudnak mutatni. A sikert látva nyugati techcégek is vérszemet kaptak, és egyre inkább az látszik, hogy ők is a "szuperapposodás" útjára lépnének. A kínai állami megfigyelésekről szóló rémhírek és a nyugati közösségi média cégek visszaéléseivel szembesülve azonban sokakban joggal merülhet fel a kérdés, hogy valóban jó irány-e ez.