Inkább a fizetéscsökkenés, mint a visszatérés az irodába?

A dolgozók fele inkább fizetéscsökkentést kérne, minthogy visszatérjen teljes munkaidejében az irodába, kétharmaduk pedig a munkahelyváltást is megfontolná – derül ki az ADP friss felméréséből, amit a Marketwatch foglalt össze.

Most, hogy alábbhagyott a koronavírus-járvány és kezd az élet visszatérni a normalitásba (Kínán kívül legalábbis), a munkavállalók azzal szembesülnek, hogy lassan vissza kell térniük az irodákba. A Google és az Apple már heti néhány napos irodai jelenlétet vezetett be, míg a Facebook és a Twitter valamivel rugalmasabb. A munkaadók nehéz helyzetben vannak, amikor dönteniük kell arról, hogy milyen mértékben rendelik be az irodákba a dolgozóikat, hiszen a teljes munkaidős irodai visszatérésnek nagyon sokan nem örülnének az ADP kutatóintézet friss felmérése szerint.

Az ADP „People at Work 2022” felmérése alapján a válaszadók közel kétharmada (64%) megfontolná a munkahelyváltást, ha a munkaadója előírná, hogy teljes munkaidejét az irodában töltse.

Különösen a fiatalabb korosztály az, amelyik nem hajlandó feladni a home office-t. Pedig egyes szakértők szerint a fiatalabb munkavállalók sokat vesztettek azon, hogy nem az irodában ülve építgették karrierjüket.

A felmérésben résztvevők fele (52%) akár fizetéscsökkenést is elfogadna a rugalmas vagy hibrid munkavégzésért cserébe. A megkérdezettek legfeljebb 11 százalékos csökkentést viselnének el a válaszok alapján.

A munkavállalók ellenállása a munkaidő rugalmasságából is adódhat, ami az otthoni munkavégzés előnye és nem feltétlenül a munka konkrét helyéhez kapcsolódik – írta a The Wall Street Journal nemrégiben a cikkében. A WSJ szerint a munkavállalók 95 százaléka szeretné megtartani az otthoni munkavégzésből adódó rugalmas munkaidőt és munkarendet.

A felmérést 2021 novemberében végezte az ADP, 17 országból (többek között USA, India, Olaszország, Kína) összesen 32 924 dolgozó részvételével.

Címlapkép: Getty Images