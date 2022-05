Putyin bejelentésére figyelnek a befektetők - Mire lehet számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2022. május 09. 08:15

Ma tartja a náci Németország felett aratott győzelem ünnepségét Oroszország - több nyugati tisztségviselő is arra utalt a napokban, hogy Vlagyimir Putyin olyan bejelentést tehet, amely megváltoztathatja az ukrajnai háború menetét, ennek pedig óriási piacmozgató hatása lehet, amely a nyersanyag-, részvény- és devizapiacot is érintheti. Ami pedig a gazdasági adatokat illeti, itthon az MNB értékpapír-statisztikákat közöl, valamint a KSH ismerteti a márciusi külkereskedelem első becslését, ezen kívül érkezik az áprilisi költségvetési egyenleg is. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a határidős részvényindexek állása alapján esés várható az európai tőzsdéken.