Megint lefordultak az amerikai tőzsdék

Több eszközosztály mellett a kriptovaluták piacán is kifejzetten negatív volt a hangulat az elmúlt napokban, most azonban megérkezett a pozitív korrekció és durva rali alakult ki a piacon. Mindazonáltal az on-chain adatok és a technikai jelek is arra utalnak, hogy ez a mostani visszapattanás nem jelent trendfordulót.