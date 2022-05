Nagy csapkopdás után új mélypontra ütötték az amerikai tőzsdéket

A vártnál magasabb, de az előző hónaphoz képest már alacsonyabb inflációs adat hatására nagy esés volt az amerikai határidős részvényindexekben, aztán a nyitás után próbálták megvenni a befektetők az esést, de például az S&P500-nál a 4050 pontos ellenállásról most is lefordult az index. Sőt, az esti kereskedésben újra az eladók kerültek egyre nagyobb fölénybe és az index 3943 ponton az elmúlt napokban megjárt szinteknél is mélyebb szintre esett. Ez 1,5%-os esést jelent a tegnapi záróértékhez képest, míg a Nasdaw 11400 ponton már csak 3%-os hanyatlást mutat. A Dow Jonesnál alig 1%-os az esés 31900 pont körülig.