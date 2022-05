Újragondolták a Gundelt: várják a gyerekes családokat és a kutyásokat is

Portfolio 2022. május 11. 13:47

A több mint 125 éves, tradicionálisan a nemzetközileg is legismertebbnek számító budapesti étterem és kávéház komoly átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban. A covid miatti kényszerpihenő után a Danubius Hotels tulajdonában lévő épület új üzemeltetőt kapott, aki alaposan átalakította a gasztronómiai és vendéglátási koncepciót is: a kerthelyiség megnyitásával sokkal nagyobb vendégszámot képes befogadni az étterem, amely a szélesebb igényekhez igazodva az árait is leszállította, játszótér nyílt a gyerekeknek, a kutyákat pedig külön étlap várja.