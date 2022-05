Egyre aggasztóbb, ami a kriptopiacon történik

A Tether (USDT) nevű stablecoin 94 centre zuhant (a Coinbase adatai szerint) a mai kereskedésben, és bár erről a szintről visszakorrigált az árfolyam, az írás pillanatában nincs meg a dollárral való paritás, ami elméletben az egész token lényege lenne.

Közben a bitcoin egészen 25 400 dollárig esett, elérve a korábban 2020 decemberében látott szintet.

A befektetők úgy látszik, hogy szórják ki az USDT-t amerikai dollárért cserébe, miután a stablecoinokban megingott a bizalom a kriptoközösségekben.

A TerraUSD (UST) a hét elején az 1 dolláros szintről egészen 22 centig zuhant, míg a Waves USDN stablecoinja szerdán szintén a gyengeség jeleit mutatta.

Ugyan a Tether CTO-ja Paolo Ardoino a Twitteren megerősítette, hogy a Tether továbbra is honorálja az USDT visszaváltásokat 1 dolláron a weboldalán keresztül, az eladás így is folytatódott.

GMReminder that tether is honouring USDt redemptions at 1$ via .>300M redeemed in last 24h without a sweat drop. https://t.co/fB12xESSvB