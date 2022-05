Ez most nem jött be: rekordvesztéség a SoftBank gigantikus alapjánál

Portfolio 2022. május 12. 10:37

Rekordveszteségről számolt be a SoftBank a Vision Fund nevű alapjánál, miután a technológiai konglomerátum portfolióját megütötték az emelkedő kamatok és politikai tényezők. Az alap több mint 26 milliárd dolláros veszteséget szenvedett el a lezárt pénzügyi évben, ami nagy kontraszt az előző évhez képest, amikor is rekordnyereségről számolt be, felülkerekedve Warren Buffett befektetési cégén is.