Hamarosan nyit az amerikai tőzsde, mire számítsunk?

Erős első negyedéves számokkal jött ki a Magyar Telekom, nem csak a tavalyi eredményhez képest nőtt dinamikusan a vállalat bevétele és eredménye, de az elemzői várakozásokat is meghaladták a negyedéves számok. A vállalat ügyfélköre tovább nőtt, továbbra is erős a kereslet a mobil adat, a nagy sávszélességű szélessávú csomagok és a mobil készülékek iránt, ezek is húzták a bevételeket, az eredmény növekedésére pedig egy extra tétel, egy leányvállalat eladása is pozitívan hatott. A menedzsment továbbra is tartja a 2022-es célkitűzéseit.