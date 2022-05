Rivian: így lesz tőzsdei üstökösből a befektetők rémálma

Amilyen ütemben termelte ki az elmúlt években a sztárokat a tőzsde az elektromosautó-gyártó szektorból, akkora lendülettel küldte őket a piac új mélypontok felé. Ezeknek a jellemzően magas növekedési potenciállal rendelkező, életciklusuk elején járó vállalatoknak az árfolyama csúnyán megszenvedte az elmúlt 6 hónapot, amely alatt a tőkepiaci hangulat alapjaiban változott meg. Érdekes szereplő a szektorban a Rivian, amelynél nem csak az általános piaci hangulatromlás, hanem több cégspecifikus hír is állt az esés mögött, így értékének közel 90 százalékát elvesztette a cég a bevezetés után nem sokkal elért történelmi csúcsához képest. Ez nem csak a kisbefektetőknek okozott fejfájást, de a cég legnagyobb vállalati befektetőinél, az Amazonnál és a Fordnál is jelentősen meglátszott az eredménysorokon, ráadásul a Ford a héten egy vaskos csomag részvényt is ráborított a piacra, ami tovább fokozta az esést. Bár tartós fordulat továbbra sem látszik az árfolyamnál, a cég tegnap esti gyorsjelentésében azért felvillantott egy kisebb reménysugarat a befektetők számára.