Ez tényleg jobb volt a magyar sajtóban a 80-as, 90-es években?

Több mint 400 képet állítanak ki a 40. Magyar Sajtófotó Kiállításon, s ezek között nagyon különböző stílusú és témájú képek is helyet kaptak. Az idei rendezvény ráadásul rendhagyó módon nem egy, hanem negyven év sajtófotói közül válogatott - egyebek mellett erről is beszélt Bánkuti András, a kiállítás kurátóra a Portfolio Checklist csütörtöki adásában.

Az elmúlt negyven év legjobb sajtófotóit mutatja be a 40. Magyar Sajtófotó Kiállítás a budapesti Capa Központban, mely rendezvény május 29-ig látogatható.

Nagyon sokféle tematika van. A sportfotográfiától a háborús fotókon és portrékon keresztül a természetfotókig – mondta el Bánkuti András, a kiállítás kurátora a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének csütörtöki adásában.

A szakember kiemelte: a kiállítás még az elmúlt 40 éven is túlnyújtózkodik, mivel kerültek be képek a jelenleg Ukrajnában zajló háborúból is.

Úgy gondoltam, hogy nem lehet ma egy fotókiállítást úgy megrendezni, hogy az aktuális problémák ne látszódjanak

– közölte.

Az interjú, melyben Bánkuti András arról is beszélt, hogy miben változott meg a hazai sajtófotózás helyzete az elmúlt negyven évben, és hogy mitől volt jobb a helyzet szerinte a 80-as és a 90-es években, már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adásában 9:24-től a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A Portfolio Checklist Bánkuti Andrással való beszélgetését a Capa Központ támogatta.

Borítókép forrása: Getty Images Hungary.