Felfüggesztették a Twitter felvásárlását, spam botokról, fake felhasználókról van szó

Elon Musk pénteken közölte, hogy a Twitter 44 milliárd dolláros felvásárlását ideiglenesen felfüggesztették, a spamekkel és hamis fiókokkal kapcsolatos függőben lévő részletekre hivatkozva, írja a Reuters.

A Twitter-üzlet ideiglenesen felfüggesztésre került, amíg a részletek alátámasztják azt a számítást, hogy a spamek/hamis fiókok valóban a felhasználók kevesebb mint 5 százalékát teszik ki

- írta Musk egy tweetben.

A vállalat a hónap elején úgy becsülte, hogy a hamis vagy spam fiókok az első negyedévben a napi aktív felhasználók kevesebb mint 5 százalékát tették ki.

Azt is közölte, hogy a Muskkal kötött üzlet lezárásáig több kockázattal is szembe kell néznie, többek között azzal, hogy a hirdetők továbbra is költenek-e a Twitteren.

Musk korábban azt mondta, hogy egyik prioritása a "spam botok" eltávolítása lesz a platformról.

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto