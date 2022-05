Feltámadtak a kriptovaluták, rátenyereltek a vételi gombra a befektetők

A legfontosabb és legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptopénz, a bitcoin árfolyama 5,5 százalékkal került feljebb.

Az ethereum árfolyama 8,1 százalékos pluszban van.

A kisebb kapitalizációjú kriptovaluták közül a cardano árfolyama 23,5 százalékot emelkedett, az XRP árfolyama 17,7 százalékos pluszban áll. A solana árfolyama 17,5 százalékos pluszban áll, míg a binance coin árfolyama 13,6 százalékkal került feljebb az egy nappal korábbi értékéhez képest.

Külön érdemes szót ejteni a Luna nevű kriptopénzről, és a hozzá kapcsolódós UST stablecoinról amely meredek esése jelentős szerepet játszott az elmúlt napok kriptopiaci zuhanásában.Csütörtökön a Terra blokklánc Luna tokenjének ára 2 cent alá zuhant. A hirtelen árfolyammozgás miatt a hálózat sebezhetővé vált a támadásokkal szemben, ami a blokklánc rövid ideig tartó leállását váltotta ki, ami azt jelentette, hogy az UST algoritmikus stablecoinnal, a Luna-val vagy a Terra más kriptovalutáival nem lehet tranzakciókat feldolgozni.

The Terra blockchain has officially halted at block 7607789.Terra Validators have halted the network to come up with a plan to reconstitute it. More updates to come. {:url}