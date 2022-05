Közös vállalatot alapít a 4iG, részt vesznek a Magyar Honvédség és közép-kelet-európai NATO tagállamok digitalizációjában

A Rheinmetall, a 4iG és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (HM EI) képviselői közös vállalat alapításáról írtak alá előzetes megállapodást, jelentette be ma a 4iG. Az alapítók célja, hogy a közös vállalat részt vállaljon a Magyar Honvédség digitalizációjában, valamint a közép-kelet-európai NATO tagállamok számára digitális eszközöket fejlesszen és forgalmazzon annak érdekében, hogy megfeleljenek a mai és jövőbeni harctéri követelményeknek, áll a vállalat közleményében.

Közös vállalatot alapít a 4iG, a Rheinmetall és a HM EI

A Rheinmetall (51%), a 4iG (39%) és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (HM EI) (10%) képviselői közös vállalat alapításáról írtak alá előzetes megállapodást. Az alapítók célja, hogy a közös vállalat részt vállaljon a Magyar Honvédség digitalizációjában, valamint a közép-kelet-európai NATO tagállamok számára digitális eszközöket fejlesszen és forgalmazzon annak érdekében, hogy megfeleljenek a mai és jövőbeni harctéri követelményeknek.

Az előzetes megállapodásnak megfelelően a társaság várhatóan 2022 második felében kezdheti meg működését, és digitális megoldások, illetve minden harcterületen és vezetési szinten, valamint a C4ISTAR képességen alapuló katonai kiképzés biztosítására szárazföldi, valamint légi szimulációs rendszerek fejlesztésére, továbbá értékesítésére jön létre. A közös vállalat egyesíti a három alapító cég tudását, amelynek köszönhetően nemzetközi szinten kimagasló minőségű katonai felszereléseket állít majd elő.

A Rheinmetall technológiai szolgáltatóként működik majd közre az alkatrészek, termékek, katonai képességek és know-howk területén (katonai szimulációs képzés, irányítás és irányítási rendszerek).

A HM EI szaktudása kiterjed a védelmi informatikai és infrastrukturális szolgáltatásokra, a taktikai harci menedzsmentre és rendszerintegrációra.

A 4iG pedig erős informatikai és telekommunikációs hátterével, kibervédelmi- és fejlesztési kompetenciájával támogatja majd a közös vállalat munkáját, illetve jelentős méretű saját infrastruktúrájával és kapacitásaival biztosítja a megfelelő szoftverfejlesztési környezetet.

„A közös alapítású társaság, amelyben a Rheinmetall többségi tulajdonnal rendelkezik, a jövőben szerves része lesz a Rheinmetall hadiipari digitalizációs stratégiájának. Az együttműködés fő célja, hogy támogassuk Magyarország és a közép-kelet-európai országok stratégiai törekvéseit a fegyveres erők digitalizációjában és a legmagasabb szintű NATO-kompatibilitás elérésében. A cégalapítás helyszíne különleges elkötelezettségünket is képviseli Magyarország, mint üzleti helyszín iránt.”

– mondta Armin Papperger a Rheinmetall vezérigazgatója.

„A közös vállalat létrehozásával a 4iG újabb mérföldkőhöz érkezett. A Rheimetall-al kötött partnerségnek köszönhetően stratégiai szinten léphetünk be egy új üzleti területre, a védelmi ipar technológiai és digitalizációs részére. Az együttműködés Magyarország mellett a nemzetközi piacra lépésünket és értékesítési tevékenységünket is nagy mértékben támogatja. Az együttműködés elősegíti technológiai és tudástranszfert a vállalatok között, a közös fejlesztésű katonai célú megoldások pedig a későbbiek során kulcsszerepet tölthetnek be további fejlesztési és gyártókapacitások Magyarországra vonzásában. A közös társaság termékeinek fejlesztésében számítunk a HM EI több évtizedes szakmai tapasztalatára is, amellyel a régiós követelményeknek megfelelően szolgálhatjuk ki a speciális katonai igényeket.”

– mondta a megállapodásról Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója.

„A Rheinmetall vezetésével létrejövő közös vállalat számos előnyt biztosít Magyarország és projektben résztvevő társaságok számára. A vállalat alapításával a világ egyik vezető védelmi digitalizációs fejlesztése érkezik Magyarországra, amely egyedülállóvá teszi a magyar hadiipar fejlesztést a régiónkban. Emellett a HM EI-nél meglévő rendszerek és hasonló fejlesztési kompetenciák az együttműködésnek köszönhetően jóval könnyebben kapcsolódhatnak be a nemzetközi hadiipari piacokra is.”

– hangsúlyozta Maróth Gáspár, a HM EI elnöke, nemzeti fegyverzeti igazgató, aki hozzátette:

„A közös platformvállalattal a legmodernebb informatikai alapú vezetési technológiák védett ipari- és tudásalapú bázisát hozzuk létre hazánkban, amely a geopolitikai helyzetnek köszönhetően honvédelmi szempontok szerint is stratégiai jelentőségű.”

Mekkora potenciál lehet a dealben?

A mai közleményből a lehetséges bevételre vagy profitra vonatkozó részletek nem derültek ki, a történetnek azonban van előzménye, ugyanis a 4iG partnere, a Rheinmetall első negyedéves gyorsjelentését összefoglaló prezentációban már szerepelt egy szám, a nemzetközi potenciálról szóló részben Magyarországnál a digitalizáció és a hadászati rendszerek mellett 1,5 milliárd euró szerepel.

A Rgeinmetall első negyedéves gyorsjelentése kapcsán egy másik aspektusból itt írtunk részletesen.

Nagytulajdonos a Rheinmetall a 4iG-ben

Tavaly november végén jelentették be, hogy háromoldalú előzetes megállapodást kötött Jászai Gellért befektető társasága, a KZF Vagyonkezelő, a 4iG és a Rheinmetall, a megállapodás eredményeként a német vállalat részvényvásárlással és tőkeemeléssel 25,1 százalékos tulajdont szerezhet a 4iG-ben, amellyel a társaság legnagyobb nemzetközi stratégiai befektetőjévé válhat, állt az akkori közleményben. A Rheinmetall és a 4iG közös informatikai vállalat alapításáról is megállapodott, amely a jövőben a Rheinmetall magyar és egyéb nemzetközi leányvállalatainak IT szolgáltatásait biztosíthatja.

Március elején a 4iG bejelentette, hogy a több lépésből álló tranzakció keretében a Rheinmetall tőzsdén kívüli ügylettel 4iG részvényeket vásárolt, a német vállalat akkor 24,1 százalékos tulajdonosa lett a 4iG-nek. A tranzakciók teljes lezárását követően a 4iG elnök-vezérigazgatójának, Jászai Gellértnek a tulajdona várhatóan 50,2 százalék lesz, ezzel megőrzi irányító befolyását a 4iG-ben.

Rheinmetall



A tőzsdén jegyzett és több, mint 130 éve működő Rheinmetall integrált technológiai csoport, a németországi, düsseldorfi központtal működő cégcsoport világszerte több mint 25 ezer alkalmazottat foglalkoztat, 6 kontinens 52 országában van jelen 210 leányvállalatával. Két fő szektorban a védelmi- és a járműiparban összesen öt divízióval működik a vállalatcsoport. A Rheinmetall a világ járműiparának közvetlen beszállítója, gyártóként és fejlesztőként is jelen van ebben a szegmensben. A védelmi iparban harci járműveket, komplex védelmi rendszereket, informatikai megoldásokat, fegyvereket és lőszereket fejleszt, illetve gyárt a cégcsoport. A Rheinmetall árbevétele tavaly meghaladta az 5,8 milliárd eurót.

Divergencia az árfolyamokban

A 4iG árfolyama ma 1,8 százalékot esett, idén már 10,4 százalékkal került lejjebb.

A Rheinmetall árfolyama ma 3,8 százalékot emelkedett, idén már 130 százalékkal került feljebb, az emelkedés nagyrészt azzal magyarázható, hogy a német és más kormányok is bejelentették az elmúlt hónapokban, hogy megemelik hadászati kiadásaikat.

